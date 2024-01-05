مصرع مسن دهسًا أسفل عجلات القطار في المنصورة

لقي مسن مصرعه بعد أن دهسه قطار أثناء عبوره مزلقان الهابي لاند بمدينة المنصورة من مكان غير مخصص للعبور.

كان مدير أمن الدقهلية تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة بمصرع شخص دهسًا أسفل عجلات قطار بمزلقان الهابي لاند بمدينة المنصورة، وتحول جثته لأشلاء.

وعلى الفور، انتقل ضباط وحدة مباحث القسم لمكان البلاغ، وبالفحص تبين مصرع شخص يدعى الشحات محمد حسين، ويبلغ من العمر 64 عامًا، ومقيم بمدينة المنصورة وذلك بعدما دهسه القطار أثناء عبوره المزلقان.

تم نقل أشلاء الجثمان لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتم العرض على جهات التحقيق لمباشرة أعمالها.