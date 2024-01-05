الجمعة 05 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بونو: المغرب قادر على الوصول لأبعد نقطة ممكنة بأمم إفريقيا 2023

ياسين بونو
ياسين بونو

كشف حارس مرمى منتخب المغرب الدولي ونادي الهلال السعودي الحالي، ياسين بونو، عن آخر استعدادات أسود الأطلسى للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية "كوت ديفوار 2023".

موعد انطلاق منافسات أمم إفريقيا "كوت ديفوار 2023"

من المقرر انطلاق منافسات كأس الأمم الإفريقية، بالعاصمة كوت ديفوار، خلال الفترة من 13 يناير الجاري وتستمر فعاليات المونديال القاري حتى يوم 11 فبراير المقبل.

بونو: طموحاتنا الوصول لأبعد نقطة في البطولة.. ونحن جاهزون لذلك

وقال بونو في تصريحات عبر الموقع الرسمي للاتحاد المغربي لكرة القدم: "سنذهب إلى العاصمة الإيفوارية "أبيدجان"، بنفس تفكير وعقلية إنجاز النسخة الأخيرة من كأس العالم بقطر 2022".

وكان المنتخب المغربي، نجح في تحقيق إنجاز تاريخي وفريد، بالحصول على المركز الرابع في النسخة الأخيرة من مونديال قطر "كأس العالم 2022"، كأول منتخب عربي وإفريقي، يصل لهذه المرحلة خلال منافسات المونديال العالمي.

وأضاف: "طموحاتنا لن تتوقف عند هذا الإنجاز، نريد الوصول لأبعد نقطة ممكنة في البطولة لمَ لا، نمتلك جميع المقومات التي تؤهلنا لفعل ذلك".

وأشار بونو إلى "أن جميع اللاعبين، تعهدوا على فعل ما بوسعهم من أجل العودة من كوت ديفوار باللقب، أريد أن أشكر جماهير المغرب، فهم داعم قوي لنا ويساندوننا دائمًا".

وأردف: "الجماهير ستكون سلاحنا خلال منافسات البطولة القارية، لذلك ننتظر وجودهم معنا لعمل إنجاز تاريخي، الحمد لله الأمور على ما يرام".

وأتم قائلًا: "نتمنى أن نصل إلى المباراة الأولى بأمم إفريقيا ونحن في قمة مستوانا، والجميع جاهز للتحدي الإفريقي".

 

موقف منتخب المغرب بمجموعات "كان 2023"

ويقع المنتخب المغربي في المجموعة السادسة، بمجموعات كأس الأمم الإفريقية "كوت ديفوار 2023"، حيث تضم المجموعة منتخبات تنزانيا والكونغو الديمقراطية وزامبيا.

 

قائمة المغرب النهائية لأمم إفريقيا "كان 2023"

حراسة المرمى: ياسين بونو، منير المحمدي، المهدي بنعبيد.

خط الدفاع أشرف حكيمي، عبدالكبير عبقار، نايف أكرد، غانم سايس، يونس عبدالحميد، نصير مزراوي، يحيى عطية الله، رياض شادي، محمد الشيبي.

خط الوسط: سليم أملاح، أمير رشادرسون، أسامة العزوزي، سفيان أمرابط، عزالدين أوناحي، بلال الخنوس، أمين حارث، إسماعيل صيباري.

خط الهجوم: حكيم زياش، طارق تيسودالي، أيوب الكعبي، عبدالصمد الزلزولي، أمين عدلي، يوسف النصيري، سفيان بوفال.

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