الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كيف استقبل ياسين بونو خبر فوزه بجائزة أفضل حارس مرمى فى إفريقيا؟ (فيديو)

ياسين بونو
ياسين بونو

نشر الحساب الرسمي لنادي الهلال السعودي عبر «تويتر»، كواليس اللحظات التي رافقت إعلان فوز المغربي ياسين بونو، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، ومنتخب «أسود الأطلس» بجائزة أفضل حارس في إفريقيا لعام 2023.

ووفقا لمقطع الفيديو الذي نشره نادي الهلال، فإن بونو كان يتابع حفل توزيع جوائز «كاف» الذي أقيم أمس بمراكش، رفقة والدته وعدد من أفراد أسرته، قبل أن يتلقي خبر فوزه بجائزة أفضل حارس مرمى، وسط سعادة كبيرة من أسرته.

وتوج ياسين بونو بجائزة أفضل حارس مرمى في إفريقيا للمرة الأولى في تاريخه، وذلك بعد تفوقه على كل من محمد الشناوي، حارس منتخب مصر والنادي الأهلي، وأندري أونانا، حارس مرمى منتخب الكاميرون، ومانشستر يونايتد الإنجليزي.

وجاء تتويج ياسين بونو بالجائزة، عقب قيادته منتخب المغرب، نحو إحراز المركز الرابع ببطولة كأس العالم 2022 بقطر.

وانضم ياسين بونو، إلى صفوف الهلال السعودي، مطلع الموسم الحالي، قادما من إشبيلية الإسباني.

 

الهلال السعودي ياسين بونو جائزة أفضل حارس في إفريقيا لعام 2023 محمد الشناوي الاهلى أندري أونانا

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كيف استقبل ياسين بونو خبر فوزه بجائزة أفضل حارس مرمى فى إفريقيا؟ (فيديو)

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