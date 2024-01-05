الجمعة 05 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الإعلام الحكومى بغزة: الاحتلال الصهيونى دمَّر البنية التحتية لمضاعفة الكارثة الإنسانية

غزة
غزة

أعلن مكتب الإعلام الحكومي في غزة، أن الاحتلال الصهيوني دمَّر البنية التحتية بشكل متعمد بهدف مضاعفة الكارثة الإنسانية، جاء ذلك خلال نبأ عاجل حسبما أفادت فضائية "الغد".

الصحة الفلسطينية 

يذكر أن الصحة الفلسطينية أعلنت  ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة، منذ 7 أكتوبر، إلى 22600 شهيد، و57910 جرحى.

شهداء فلسطين 

وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنّ نحو 4% من سكان قطاع غزة بين شهيد ومفقود وجريح، مع دخول جريمة الإبادة الجماعية الإسرائيلية شهرها الرابع.

جرائم الاحتلال الصهيونى الصحة الفلسطينية قناة الغد عاجل شهداء فلسطين

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