بترانيم الميلاد.. كنيسة قصر الدوبارة تبدأ احتفالها بعيد الميلاد المجيد

بدأت كنيسة قصر الدوبارة الاحتفال الرسمي لرئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر بعيد الميلاد، بفقرات الترانيم المسيحية الخاصة باحتفال عيد الميلاد المجيد، لفريق الحياة الأفضل للترانيم المسيحية.

وضمت فقرة ترانيم الميلاد عدة ترانيم “غنوا للأرض السلام”، وولد المسيح في مزود، وافرحوا بميلاد يسوع ".

انطلقت منذ قليل احتفالات رئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر بعيد الميلاد المجيد، بكنيسة قصر الدوبارة الإنجيلية، بقيادة رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس أندريه زكي، وقيادات الطائفة الإنجيلية، وراعي الكنيسة الدكتور القس سامح موريس، بمشاركة وحضور الضيوف والمهنئين من قيادات الدولة المصرية والشخصيات العامة.

ويضم برنامج الاحتفال، صلاة افتتاحية، ومجموعة من الترانيم وفقرة للقراءة الكتابية، وكلمة راعي كنيسة قصر الدوبارة، على أن ينتهي الاحتفال بكلمة شكر الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر.

وبدأ الاحتفال بموكب دخول رئيس الطائفة الانجيلية، الدكتور القس أندريه زكي ريئس الطائفة الإنجيلية، بمشاركة القس سامح موريس راعي كنيسة قصر الدوبارة، والدكتور القس جورج شاكر نائب رئيس الطائفة الانجيلية.

ويشارك بالحضور عدد من الشخصيات العامة من بينهم عدد من أعضاء مجلس النواب، والشيوخ والقسس من مختلف الطوائف المسيحية،ومندوب من رئاسة الجمهورية ومحافظة القاهرة.