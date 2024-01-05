القوات المسلحة تهنئ الإخوة المسيحيين بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد

بعث الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، جاء فيها:

"قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، يطيب لي أن أبعث إلى قداستكم والأخوة الأقباط بأطيب التهاني بحلول عيد الميلاد المجيد، أعاده الله عليكم وعلى أبناء الوطن بكل الخير واليمن والبركات".

وحدة نسيجنا الوطنى هى الدعامة الحقيقية لبناء أمتنا العظيمة

وأضاف: "إن رجال القوات المسلحة، مسلمين وأقباطا، وهم يهنئون قداستكم بعيد الميلاد المجيد يؤكدون بذل كافة الجهود للوفاء بالمهام والمسئوليات التي يحملون أمانتها للحفاظ على عزة وشموخ الدولة المصرية، مؤكدين أن وحدة نسيجنا الوطني هي الدعامة الحقيقية لبناء أمتنا العظيمة وتاريخها الحضارى جيلًا بعد جيل.. حفظكم الله وبارك عطاءكم وكل عام وقداستكم بخير".

كما بعث الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بنفس المناسبة.

وقال المتحدث العسكري، العقيد أركان حرب غريب عبدالحافظ، عبر صفحته الرسمية، إن الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، أصدر توجيهًا لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة من الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

كما أصدر الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، توجيهًا مماثلًا لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة من الأقباط بنفس المناسبة.