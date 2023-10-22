الأحد 22 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

لا يفوتك هذا المساء| المتحدث العسكرى: إصابة برج مراقبة على الحدود بشظايا قذيفة بالخطأ.. والجانب الإسرائيلي يبدي أسفه

لا يفوتك هذا المساء
لا يفوتك هذا المساء

شهدت الساعات القليلة الماضية زخمًا كبيرًا في الأخبار تنوعت بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها من الأحداث، رصدتها "الدستور" على مدار الساعات القليلة الماضية في نشرة أخبار "لا يفوتك هذا المساء".

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المتحدث العسكرى: إصابة برج مراقبة على الحدود بشظايا قذيفة بالخطأ.. والجانب الإسرائيلى يبدي أسفه

قال المتحدث العسكرى إنه خلال الاشتباكات القائمة فى قطاع غزة اليوم الأحد الموافق 22/ 10/ 2023 أصيب أحد أبراج المراقبة الحدودية المصرية بشظايا قذيفة، للمزيد اضغط هنا.

 

وزير الإعلام الفلسطينى السابق: هذه آخر أيام نتنياهو فى الحكومة الإسرائيلية

قال نبيل عمرو، وزير الإعلام الفلسطيني السابق، إن الداخل الإسرائيلي يغلي، وجيش الاحتلال الإسرائيلي اعتبر نفسه جريح وطُعن في كبريائه، مشيرًا إلى أن الرأي العام غاضب من الحكومة الإسرائيلية بشدة، للمزيد اضغط هنا.

جيش الاحتلال: هناك مخاطر لخوض عملية برية فى غزة

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن هناك مخاطر لخوض عملية برية في غزة.، للمزيد اضغط هنا.

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قالت وكالة أنباء «أسوشيتد برس» إن مصر والأردن انتقدتا بشدة إسرائيل بسبب تصرفاتها فى غزة، فى «قمة القاهرة للسلام» للمزيد اضغط هنا.

لا يفوتك هذا المساء المتحدث العسكر والجانب الإسرائيلى نتنياهو الحكومة الاسرائيلية

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