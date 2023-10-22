لا يفوتك هذا المساء| المتحدث العسكرى: إصابة برج مراقبة على الحدود بشظايا قذيفة بالخطأ.. والجانب الإسرائيلي يبدي أسفه

شهدت الساعات القليلة الماضية زخمًا كبيرًا في الأخبار تنوعت بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها من الأحداث، رصدتها "الدستور" على مدار الساعات القليلة الماضية في نشرة أخبار "لا يفوتك هذا المساء".

المتحدث العسكرى: إصابة برج مراقبة على الحدود بشظايا قذيفة بالخطأ.. والجانب الإسرائيلى يبدي أسفه

قال المتحدث العسكرى إنه خلال الاشتباكات القائمة فى قطاع غزة اليوم الأحد الموافق 22/ 10/ 2023 أصيب أحد أبراج المراقبة الحدودية المصرية بشظايا قذيفة، للمزيد اضغط هنا.

وزير الإعلام الفلسطينى السابق: هذه آخر أيام نتنياهو فى الحكومة الإسرائيلية

قال نبيل عمرو، وزير الإعلام الفلسطيني السابق، إن الداخل الإسرائيلي يغلي، وجيش الاحتلال الإسرائيلي اعتبر نفسه جريح وطُعن في كبريائه، مشيرًا إلى أن الرأي العام غاضب من الحكومة الإسرائيلية بشدة، للمزيد اضغط هنا.

جيش الاحتلال: هناك مخاطر لخوض عملية برية فى غزة

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن هناك مخاطر لخوض عملية برية في غزة.، للمزيد اضغط هنا.

خلال أيام.. موعد صرف معاش شهر نوفمبر 2023 بالزيادة الاستثنائية

يبحث قطاع كبير من المصريين عن موعد صرف معاش شهر نوفمبر، ليتصدر السؤال عمليات البحث عبر محرك “جوجل” للمزيد اضغط هنا.

إنجاز تاريخى.. عبد الرحمن سامح يحصد فضية كأس العالم للسباحة

حقق السباح المصري عبد الرحمن سامح إنجازًا تاريخيًا بعد حصده فضية كأس العالم التي أقيمت في العاصمة المجرية بودابست ضمن سباق 50 متر فراشة، للمزيد اضغط هنا.

ما بعد «قمة القاهرة».. تقارير دولية: رسالة غضب مصرية شديدة اللهجة إلى إسرائيل

قالت وكالة أنباء «أسوشيتد برس» إن مصر والأردن انتقدتا بشدة إسرائيل بسبب تصرفاتها فى غزة، فى «قمة القاهرة للسلام» للمزيد اضغط هنا.