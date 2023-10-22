إنجاز تاريخى.. عبد الرحمن سامح يحصد فضية كأس العالم للسباحة

حقق السباح المصري عبد الرحمن سامح إنجازًا تاريخيًا بعد حصده فضية كأس العالم التي أقيمت في العاصمة المجرية بودابست ضمن سباق 50 متر فراشة.

وأنهى عبد الرحمن السباق في المركز الثاني بزمن قياسي وصل إلى 23.13 ثانية، خلف الأمريكي ميشيل أندرو الذي فاز بالسباق بزمن 23.11 ثانية.

وحقق عبد الرحمن سامح ذهبية بطولة العالم في أثينا التي أقيمت الأسبوع الماضي.

وتوج بذهبية سباق 50 متر فراشة بزمن قدره 23.04 ثانية.

كان السباح المصري قد سبق أن حقق الميدالية البرونزية في أوليمبياد الشباب 2019 التي أقيمت بيونيس آيرس بالأرجنتين.

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الاتحاد الدولي للألعاب المائية يحذف صورة عبد الرحمن سامح

وحذف الاتحاد الدولي للألعاب المائية، صور البطل المصري عبد الرحمن سامح والمتوج بميدالية ذهبية في كأس العالم باليونان.

ونشر الاتحاد الدولي، صور جميع المتوجين في مختلف المنافسات باستثناء السباح المصري عبد الرحمن سامح.

جاء ذلك بعد كلمة السباح المصري عقب تتويجه بالميدالية الذهبية، حيث أكد دعمه ومساندته للقضية الفلسطينية.

حينها قال السباح المصري عبد الرحمن سامح "لا يمكنني الاحتفال بالتتويج بالميدالية الذهبية وإخوتي يتم قتلهم يوميًا في فلسطين".

وأضاف "تمت مهاجمتي طوال الأسبوع بسبب دعمي لإخوتي هناك لكني سأستمر في ذلك الأمر".

وتابع "عائلتي تذهب إلى النوم وهي تشعر بالقلق من حدوث أي محاولة للاقتحام وإيذائي".

وأكمل: "كذلك يقلقون كثيرًا في حال عدم الرد على مكالماتهم إذا كنت مشغولًا، خوفًا من احتمالية أن يحاول شخص ما قتلي".

وأتم عبدالرحمن سامح تصريحاته، قائلًا "لذلك لا أعرف إذا كان ينبغي علىّ الاحتفال بهذا الإنجاز أم لا، في الوقت الذي يُقتل فيه إخوتي في فلسطين الآن، سأستمر في دعمي لهم ولن أتوقف".

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