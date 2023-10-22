السباح عبدالرحمن سامح يرد على حملة الاحتلال الإسرائيلى بالتأهل لنهائى كأس العالم

تأهل السباح المصري عبدالرحمن سامح إلى نهائي كأس العالم للسباحة بالمجر بعد نجاحه في سباق 50 متر فراشة بزمن 23.53.

ويأتي نجاح السباح المصري العالمي بعد الحملة الشرسة التى تعرض لها من جانب الاتحاد الإسرائيلي للعبة، على خلفية موقف السباح المصري، الذي أدان بشدة ما يقوم به جيش الاحتلال ضد الأشقاء في فلسطين.

ولم يتأثر البطل المصري بهذه الحملة الخبيثة قبل المشاركة في منافسات سباق 50م حرة بكأس العالم للسباحة، وحافظ السباح المصري على هدوئه، وظهر بشكل مشرف وحقق انتصارًا عظيمًا للسباحة المصرية، ويكون بذلك قد نجح في الرد على الاحتلال الإسرائيلي بأدائه المشرف اليوم.

المشاركة في سباق 50 متر فراشة

وشارك عبدالرحمن سامح في سباق 50 متر فراشة، اليوم الأحد، خلال منافسات الجولة الثانية، ولا توجد منافسات سباق 50م فراشة، في دورة الألعاب الأوليمبية المقبلة بباريس .2024

يذكر أن التأهل لمنافسات الأوليمبياد من خلال تحقيق وقت التأهل الأوليمبي "OQT" في منافسة معينة أو من خلال دعوة من الاتحاد الدولي حال تحسينه لوقت الاعتبار الأوليمبي وأخيرًا من خلال بند حصص الشمولية، حيث يُسمح للجان الأوليمبية الوطنية، التي لا يمثلها أي سباح مؤهل أو فريق، تتابع تسجيل سباحين اثنين كحد أقصى (سباحة وسباح) في كل منافسة، بشرط أن يكونا قد شاركا في بطولة واحدة أو أكثر من بطولات العالم 2022 و2024.

جدير بالذكر أن عبدالرحمن سامح حقق لقب دورة الألعاب الإفريقية الثالثة للشباب، والتي أقيمت بالجزائر بعدما اعتلى منصة التتويج مرة ثانية، ليتوج بذهبية سباق 50 متر فراشة ضمن منافسات السباحة.

وكان عبدالرحمن سامح قد حقق إنجازًا تاريخيًا بتتويجه بذهبية سباق 50 متر فراشة بزمن قدره 23:04 ثانية، ببطولة كأس العالم التي أقيمت في اليونان.