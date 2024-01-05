الجمعة 05 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

سياسى فلسطينى لـ"الدستور": إسرائيل مستمرة فى سياسة اغتيالات القيادات

الدكتور عماد عمر
الدكتور عماد عمر

أكد المحلل السياسي الفلسطيني عماد عمر، أن إسرائيل مستمرة في سياسة الاغتيالات بحق قيادات الشعب الفلسطيني، وأن حكومات الاحتلال المتوالية لم توقف سياسة الاغتيالات.

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وأضاف عمر في تصريحات لـ"الدستور"، أن حكومة الاحتلال تستأنف استهداف كل أبناء الشعب الفلسطيني سواء عبر مجازر الإبادة الجماعية التي ترتكب في قطاع غزة أو عبر عمليات الاغتيال التي تستهدف قيادات من حركة حماس والجهاد الإسلامي.

عماد عمر: إسرائيل مستمرة في عمليات الاغتيال

وأوضح أن إسرائيل ستستمر في عمليات الاغتيال وهذه نقطة خلاف في مفاوضات التهدئة بين إسرائيل وفصائل المقاومة، لكن أي اتفاق تهدئة يجب أن يشكل ضمانة لوقف كل أشكال الاغتيال والاستهداف لقيادات المقاومة الفلسطينية حتى يستمر ويشكل ضمانة لاستمرار التهدئة وتحقيق الأمن والاستقرار.

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وأشار إلى أن هناك نقطة أخرى يجب التركيز عليها من قبل قيادات الفصائل الفلسطينية وهي أن إسرائيل لا يُؤتمن مكرها خاصة في ظل وجود حكومة يمينية متطرفة في إسرائيل تضم سموترتش وبن غفير، وعليهم التعامل باحتياطات أمنية عالية للحفاظ على أمنهم وسلامتهم، مؤكدا أنه على مدار كل الحروب السابقة لوحظ أنه لا ضمانات تضبط الاحتلال الإسرائيلي من منعه باستهداف قادة فصائل المقاومة الفلسطينية.

إسرائيل سياسة الاغتيالات الشعب الفلسطيني الحكومات الإسرائيلية فصائل المقاومة

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