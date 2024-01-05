غدًا.. وزير التموين يفتتح المرحلة الأولى لمشروع المنطقة التجارية بالبحيرة

يفتتح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية غدا السبت المرحلة الأولى من مشروع المنطقة التجارية اللوجستية بمحافظة البحيرة، ويأتي ذلك في إطار تكليفات رئيس الجمهورية بالتوسع في إنشاء المناطق التجارية بالمحافظات المختلفة لتقليل حلقات تداول المنتجات.

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن أنه جار إنشاء 14 منطقة لوجستية في 10 محافظات بحجم استثمارات يصل إلى 33.54 مليار جنيه توفر حوالي 245 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وأشار التقرير السنوي الصادر عن وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى أنه في إطار تطوير منظومة التجارة الداخلية في مصر- ما يسهم في تقليل حلقات تداول السلع والحد من الهدر والفاقد في تداول المنتجات- فقد تم خلال العام الماضي دخول بعض المناطق اللوجستية والتجارية حيز التنفيذ؛ حيث تم تشغيل منطقة تجارية لوجستية بالغربية بتكلفة 8 مليارات جنيه، كما دخل في حيز التشغيل منطقة لوجستية بالبحيرة بتكلفة 2.2 مليار جنيه.

وأضاف أنه جار استكمال باقي المناطق التجارية واللوجستية ببعض المحافظات، بالإضافة إلى استكمال 5 سلاسل تجارية بالقاهرة والجيزة والقليوبية بمشاركة القطاع الخاص في التمويل والإنشاء والتشغيل والإدارة لتلك المناطق في إطار خطة الدولة؛ لتنمية البنية التحتية للتجارة الداخلية في مصر على مستوى كل محافظات الجمهورية.



وفيما يتعلق بالبورصة السلعية، أشار التقرير إلى أن البورصة تأسست كشركة مساهمة مصرية برأسمال 100 مليون جنيه؛ تضم جهات متعددة تمثل بعض الجهات التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية (جهاز تنمية التجارة الداخلية– هيئة السلع التموينية– الشركة القابضة للصوامع)، قطاع التأمين، قطاع البنوك (بنوك تجارية، بنوك استثمار، والبنك الزراعي)، والبورصة المصرية، على اعتبار أنها أحد أهم محاور البنية التحتية لمنظومة التجارة الداخلية لتوفير البيئة التنظيمية والتنافسية التي تعمل على تقليل الوسطاء وحلقات التداول والحد من الممارسات الاحتكارية.

وأضاف أن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي أصدر قرارًا في شهر سبتمبر 2022 بتسجيل جميع موردي الشركة القابضة للصناعات الغذائية والهيئة العامة للسلع التموينية لدى البورصة المصرية للسلع، وكذلك إجراء عملياتهما الشرائية من خلال منصة البورصة المصرية للسلع، لافتا إلى أن البورصة نجحت في طرح كميات من مخزون القمح المستورد لشركات المطاحن من خلال منصة البورصة المصرية للسلع اعتبارًا من 27 نوفمبر 2022، بالإضافة إلى أنه اعتبارا من 13 أبريل 2023 طرحت كميات من الذرة الصفراء المستوردة لصالح مصانع الأعلاف لتحويلها إلى علف تتم إتاحته لصغار مربي الدواجن.



وفيما يتعلق بمشروع إنشاء المستودعات الاستراتيجية الإقليمية للسلع الأساسية، أوضح التقرير أنه من المخطط إنشاء 7 مستودعات استراتيجية على مساحة 1.3 مليون متر مربع، وفقا لأحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة بتكلفة تقديرية 14 مليار جنيه، والتي تمكن من الرصد لأرصدة السلع التموينية والغذائية وبعض أنواع الخضر والفاكهة.

وأضاف أنه تم الانتهاء من طرح المرحلة الأولى من المستودعات الاستراتيجية بواقع 4 مستودعات في محافظات (الشرقية– السويس– الفيوم– الأقصر)، كما تم التعاقد وتسليم 3 مواقع للمستثمرين (الأقصر– الفيوم– السويس) وجار الانتهاء من بعض الإجراءات بالنسبة لموقع محافظة الشرقية، كما تم وضع حجر الأساس لمحافظتي الأقصر والسويس والفيوم.

وحول مشروع الأسواق المركزية، ذكر تقرير وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه تم وضع خطة تنفيذية لأسواق الجملة المركزية المتطورة بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية بقرض قيمته 100 مليون يورو وإنشاء أول سوق جملة مركزي بمحافظة الإسماعيلية كأول سوق جملة مركزي متطور تمهيدا لإنشاء 14 سوقا على مستوى كل المحافظات.