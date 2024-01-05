مساعد وزير الصحة يتابع وضع تشغيل المنشآت الطبية فى أسيوط

التقى الدكتور عمرو قنديل مساعد وزير الصحة والسكان للطب الوقائي، على رأس وفد طبي مركزي، ضم كلًا من الدكتور محمد عبدالفتاح رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية، الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط، للوقوف على معدل التشغيل في المنشآت الطبية في أسيوط.

وقال زين إن الوفد زار أسيوط لمتابعة سير العمل بالمحافظة، من خلال المرور على المستشفيات والوحدات ومختلف المنشآت الصحية بالمحافظة، وتلى ذلك اجتماع بقيادات الصحة بأسيوط؛ مديري العموم ومديري المناطق والإدارات الطبية ومديري الإدارات الفنية والإدارية ومديري المستشفيات ومديري الوقائي بالمناطق الطبية المختلفة للمتابعة الدقيقة لسير العمل والوقوف على الوضع التشغيلي بجميع المنشآت الصحية، وتقديم الدعم الكامل من أجل الوصول للمستوى الأمثل في تقديم كافة الخدمات الصحية بالمحافظة.



أهمية العمل الجماعي داخل المنظومة الصحية

ووجه الدكتور عمرو قنديل، الشكر لجميع العاملين بالقطاع الصحي بأسيوط، مؤكدًا حرصه وجميع فرق الوزارة بتقديم كل الدعم من أجل الارتقاء بالخدمات المقدمة.

وأشار إلى أهمية العمل الجماعي داخل المنظومة الصحية؛ لتحقيق الأهداف المرجوة من أجل النهوض بالقطاع الصحي بالمحافظة.



وشدد قنديل على ضرورة التواصل الجيد بين جميع الإدارات للوقوف على أي مشكلة وسرعة حلها والمتابعة المستمرة لكل الملفات الوقائية، مؤكدًا على تكريم العاملين المتميزين ليكونوا مثلا يحتذى به، ولتشجيع باقي فرق العمل لبذل كل الجهد من أجل تحسين جودة الخدمات المقدمة للحفاظ على صحة المواطنين وتلبية كافة مطالبهم الصحية.



وعقب مرور الفريق الوزاري علي مختلف المستشفيات العامة والمركزية والنوعية والإدارات الصحية بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة لمدة ٣ أيام متتالية، عقد الدكتور عمرو قنديل مساعد وزير الصحة للشئون الوقائية، والدكتور محمد عبدالفتاح رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائي بوزارة الصحة، والدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط، وحضور فريق من مرافقيه من إدارات الطب الوقائي بوزارة الصحة، وذلك لمناقشة نتائج المرور علي منافذ الخدمة الطبية، وذلك بهدف الوقوف علي التحديات المختلفة ووضع خطط الإصلاح وتقديم الدعم اللازم لتلك الإدارات، بما يتواءم وجودة الخدمة الطبية المتكاملة التي يحتاجها المواطنون من أبناء المحافظة.



حضر الاجتماع جميع مديري الإدارات بالمديرية والإدارات الصحية، ومديري المستشفيات العامة والمركزية والنوعية، ومديري الطب الوقائي.

من جانبه شدد الدكتور عمرو قنديل علي تسهيل كل الإجراءات للمرضي أثناء تلقيهم للخدمات الطبية بالمستشفيات.

كما رحب الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط، بالفريق الوزاري بقيادة دكتور عمرو قنديل مساعد وزير الصحة للشئون الوقائية ومرافقيه على أرض المحافظة، مثمنا تلك الزيارة المهمة والدعم الكامل للقطاع الصحي بالمحافظة.

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