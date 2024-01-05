"الزراعة ": توفير 3 ملايين طن أزر من الموسم الجديد

كشف الدكتور حمدي موافي، رئيس البرنامج القومي للأرز بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة قامت بزراعة 50% من مساحات الأرز بالأصناف الجديدة، حيث أن الأصناف التي تم استنباطها حققت وفرة كبيرة في كميات المياة المستخدمة في الزراعة ونجحت في تراجع الاستهلاك 4 آلاف متر مكعب للفدان بدلًا من 6 آلاف متر مكعب خلال الموسم الواحد بتوفير 2000 متر مكعب.

استنباط أصناف جديدة

وأضاف موافي لـ"الدستور" أن توفير هذه الكميات من المياه يؤكد نجاح المنظومة التي تتبناها وزارة الزراعة ممثلة في مركز البحوث الزراعية لاستنباط أصناف جديدة من الأرز والتي تتماشى مع الظروف المناخية المؤثرة على وحدة استخدام المياه والمسببة في تراجع إنتاجية المحاصيل الزراعية، مشيرًا إلى أن السنابل العملاقة أو السوبر هي أحدث الأصناف التي نجح فريق العمل بالبحث الزراعية خلال الفترة الماضية حيث تحقق هذه الأصناف أعلى إنتاجية باعتبارها أصناف تتماشى مع البيئة المصرية وطبيعة التربة.

وتابع موافي، أن الأصناف الجديدة قادرة على مقاومة التغيرات المناخية وهي غير شرهة للمياه، لافتًا إلى أن مصر تمتلك خبرات كبيرة في البحث العلمي وقادرة على النهوض بالزراعة المصرية وتحقيق طفرة كبيرة في منظومة إنتاج المحاصيل الزراعية، رغم التحديات ونقص التمويل التي تواجه البحوث الزراعية، حيث أن فريق عمل البرنامج القومي للأرز يعتمدون على موارد ذاتية من حصيلة بيع الأصناف الجديدة للمزارعين.

وأشار موافي، إلى أن اللجنة العليا المشكلة من وزارتيّ الزراعة والري تدرس تطبيق نفس استراتيجية استمرار تحديد زراعة 1،1 مليون فدان بالأرض في موسم 2024 وذلك بهدف توفير ما يقرب من 3 ملايين طن من الأرز الأبيض وتغطية احتياجات الاستهلاك المحلي ومواصلة مواجهة تحديات نقص المياه.