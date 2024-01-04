الخميس 04 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير اقتصادى يكشف جهود الدولة ومبادراتها لتوفير حماية اجتماعية للمواطنين

جانب من أحد المبادرات
جانب من أحد المبادرات

قال محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، إن الدولة المصرية تحركت وسط الأزمات العالمية، التي ألقت بظلالها على مصر، بفرض مظلة حماية اجتماعية لحماية مواطنيها ولتكون حائط صد لهم حتى لا تطالهم أثار الأزمات العالمية.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أن الدولة قامت بالعديد من المبادرات للتخفيف على المواطن ومنها مبادرات صحية ودعم نقدي وعيني وتمكين اقتصادي وإتاحة فرص العمل، وإسكان اجتماعي والقضاء على العشوائيات والمناطق الخطرة ومشروع قومي استهدف 60% من المجتمع المصري وهو حياة كريمة مما مكن الاقتصاد المصري من التجاوب مع الأزمات على مستوى العالم.

المعادلة الصعبة التي أطلقتها مصر أتت بنتائجها اليوم

وأكد أن المعادلة الصعبة التي اختارتها الدولة المصرية أتت بنتائجها اليوم بفرض الحماية الاجتماعية ودعم الاصلاحات الهيكلية، وأن يصل لمستحقيه وكان له مردود إيجابي على المواطنين حتى في القرى وأصبح هناك خدمات تقدم لكل المواطنين. 

وأشار إلى أن المشروعات القومية ومظلة الحماية الاجتماعية من ضمنها تكافل وكرامة وحياة كريمة، بالإضافة إلى أن الدولة لم تغفل العاملين بالدولة والقطاع الخاص بزيادة الحد الأدنى للأجور. 

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