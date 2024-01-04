خبير علاقات دولية: الفلسطينيون أفشلوا مخطط جيش الاحتلال فى تهجيرهم من أراضيهم

قال أيمن سمير، خبير العلاقات الدولية، إن قضية تهجير الفلسطينيين كان مخططًا له وجرى بشكل متعمد من قبل إسرائيل، ولم يكن هذا الأمر معلنًا ولكن إسرائيل أرادت أن تخلق السبب المدني لخروج الفلسطينيين بقصف منازلهم واستهداف المستشفيات.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أن إسرائيل تريد أن تقول إنها تخلق بيئة طاردة للفلسطينيين وبالتالي يبحث عن خروجه من القطاع ولكن المواطن الفلسطيني فهم اللعبة وأثبت أنه متمسك بأرضه وبيته.

وأشار إلى أن إسرائيل في المرحلة الثانية من الحرب كانت تريد نقل مليون مواطن وتهجيرهم للجنوب وقامت بتسوية البيوت بالأرض، والتقارير تشير إلى أن ما يزيد عن 600 ألف فلسطيني رفضوا ترك منازلهم وخيامهم رغم القصف والضرب.

صمود الشعب الفلسطيني تم دفع ثمنه

وأكد أن هذا الصمود له ثمن دفعه الشعب الفلسطيني من النساء والأطفال والشيوخ ولكن إسرائيل سوف تفشل لأكثر من سبب الأول هو تمسك الفلسطيني بأرضه وبيته لأنه يختلف عن الإسرائيلي فهو لا يحمل سوى جواز سفره الفلسطيني، مشيرًا إلى أن مصر نجحت في مساعدة الشعب الفلسطيني بالتمسك بالأرض بإصرارها على إدخال المساعدات.