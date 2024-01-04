الخميس 04 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خبير علاقات دولية: الفلسطينيون أفشلوا مخطط جيش الاحتلال فى تهجيرهم من أراضيهم

تهجير الفلسطينيين
تهجير الفلسطينيين

قال أيمن سمير، خبير العلاقات الدولية، إن قضية تهجير الفلسطينيين كان مخططًا له وجرى بشكل متعمد من قبل إسرائيل، ولم يكن هذا الأمر معلنًا ولكن إسرائيل أرادت أن تخلق السبب المدني لخروج الفلسطينيين بقصف منازلهم واستهداف المستشفيات.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أن إسرائيل تريد أن تقول إنها تخلق بيئة طاردة للفلسطينيين وبالتالي يبحث عن خروجه من القطاع ولكن المواطن الفلسطيني فهم اللعبة وأثبت أنه متمسك بأرضه وبيته.

وأشار إلى أن إسرائيل في المرحلة الثانية من الحرب كانت تريد نقل مليون مواطن وتهجيرهم للجنوب وقامت بتسوية البيوت بالأرض، والتقارير تشير إلى أن ما يزيد عن 600 ألف فلسطيني رفضوا ترك منازلهم وخيامهم رغم القصف والضرب. 

صمود الشعب الفلسطيني تم دفع ثمنه 

وأكد أن هذا الصمود له ثمن دفعه الشعب الفلسطيني من النساء والأطفال والشيوخ ولكن إسرائيل سوف تفشل لأكثر من سبب الأول هو تمسك الفلسطيني بأرضه وبيته لأنه يختلف عن الإسرائيلي فهو لا يحمل سوى جواز سفره الفلسطيني، مشيرًا إلى أن مصر نجحت  في مساعدة الشعب الفلسطيني بالتمسك بالأرض بإصرارها على إدخال المساعدات. 

خبير العلاقات الدولية تهجير الفلسطينيين الشعب الفلسطيني متمسك بأرض القصف صمود الشعب الفلسطيني

مواد متعلقة

مصدر للقاهرة الإخبارية: المنهج المصري كان وما زال هو التصدي لمشروع تهجير الفلسطينيين

قطر تدين تصريحات تهجير الفلسطينيين قسرًا: غزة ستظل فلسطينية

باحث: رفض مخططات تهجير الفلسطينيين على رأس أولويات مصر

جهود مصر لنزع فتيل أزمات المنطقة ورفض تهجير الفلسطينيين أبرز اهتمامات الصحف

الخارجية الفلسطينية تُرحب بالموقف الفرنسى الرافض تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة

تهجير وتقسيم وسيطرة.. إسرائيل تتمادى فى انتهاك حقوق الفلسطينيين بغزة

وزير الثقافة الفلسطينى: مصر أدت دورًا كبيرًا لمنع تهجير الفلسطينيين وترحيلهم خارج بلادهم

الجهاد الإسلامي: تهجير الفلسطينيين من غزة جريمة في حق الوجود الفلسطيني

الأكثر قراءة

عام التحدى.. اقتصاديون يكتبون «روشتة» حل أزمتى التضخم والدولار فى 2024

شهادات ادخار بنكى مصر والأهلى 23.5% و27%.. موعد الطرح أون لاين والعائد

عاجل.. خطة الحكومة: ترشيد إنفاق النقد الأجنبى.. عدم صرف المنح على المكافآت والاستشارات

توترات البحر الأحمر تعيد أزمة سلاسل التوريد وارتفاع الأسعار

المركزى: ارتفاع صافى احتياطيات مصر من النقد الأجنبى إلى 35.22 مليار دولار

اقتصاديون يكشفون أسباب طرح شهادات ادخار بعائد 23.5% و27%

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاشور

مصر.. باب العرب وملاذ المغتربين

جرجس شكرى

صاحب الرسالة.. لويس عوض.. محطات من رحلة مفكر شجاع

د. محمد عفيفي

السادات والسينما

وائل لطفي

دم درامى جديد

خالد حريب

ما بعد الموسوى والعارورى

ماجد حبته

وفدان من الكونجرس

علي سعدة

تمخض الجبل فولد فأرًا

د. سلوى جودة

الفنان أحمد عبدالكريم وفلسفة الطبيعة والمحاكاة

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: نتنياهو وحكومته يتعمدون استبدال جريمة التهجير القسري بـ"الهجرة الطوعية"

الاحتلال الإسرائيلي يشق طرقا استعمارية على أراضي "مسافر يطا"

أبوردينة: استمرار العدوان على غزة والضفة لن يجلب الأمن والاستقرار