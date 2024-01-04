شادى محسن: قرار المحكمة العليا بإسرائيل دليل على فشل نتنياهو وحكومته

قال شادي محسن، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات السياسية، إن قرار المحكمة العليا بإسرائيل برفض قانون الإصلاح القضائي، هو دليل على فشل رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو والأحزاب المتطرفة.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أن المشروع كان يتيح لنتنياهو وحكومته أن يحدوا أي جهة رقابية على حكوماتهم ليكون لهم حرية في تهجير قسري للمواطنين، وإقامة مستوطنات، مشيرًا إلى أن المحكمة العليا قالت إن المشروع مرفوض لأنه يهدد تماسك المجتمع داخل إسرائيل.

القرار يعمل على إسقاط شعبية نتنياهو

وأكد أن هذا القرار يعمل على إسقاط شعبية نتنياهو وإفشال مخططه، كما أن قرار المحكمة يؤكد أن نتيناهو نفسه إلى زوال، موضحًا أن أمريكا خلال الفترة المقبلة تبحث عن بديل لنتنياهو يتوافق معها.