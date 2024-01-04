الخميس 04 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محمد فايز فرحات يكشف أهمية زيارة وفد الكونجرس لمصر ولقائه بالرئيس

محمد فايز فرحات
محمد فايز فرحات

قال محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي بأعضاء الكونجرس وعضوي الحزب الديمقراطي، يندرج تحت اللقاءات شديدة الأهمية.

وأضاف خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أنه إذا إخذنا في الاعتبار طبيعة الكونجرس ودوره في عملية صناعة القرارات داخل أمريكا وله دور في التأصير على قرارات البيت الأبيض ذات الطابع العسكري والتي تتعلق بالمبالغ المالية.

وأكد أن مثل هذه اللقاءات تمثل آلية مهمة لتغيير الرأي العالمي وتحديدًا داخل المؤسسات الأمريكية بالنظر لدور الولايات المتحدة مع إسرائيل، مشيرًا إلى أن مصر تسعى بكل السبل للوصول لوقف إطلاق نار والتأثير على الرأي العام الأمريكي وخاصة الرسمي وخاصة الكونجرس.

يوجد تحول كبير في الموقف الامريكي

وتابع أن مصركان لها دورًا  كبيرًا  لتغيير الرأي العام الأمريكي وإيضاح الصورة الحقيقة للجانب الأمريكي الأمر الذي أدى لتحول كبير في الموقف الأمريكي ومازلنا في حاجة لموقف أكثر وضوحًا للوصول لوقف إطلاق النار.

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