جيش الاحتلال: إصابة 5 جنود بجروح خطيرة في معارك غزة خلال 24 ساعة

أعلن الاحتلال الصهيوني، إصابة 5 جنود بجروح خطيرة في معارك غزة خلال 24 ساعة، جاء ذلك خلال نبأ عاجل حسبما أفادت “القاهرة الإخبارية”.

النشاطات العسكرية المكثفة للكيان

هذا وقد أفاد جيش الاحتلال الصهيوني عن أن النشاطات العسكرية الكثيفة في منطقتي الدرج والتفاح، شرق مدينة غزة، ستنتهي مطلع الأسبوع المقبل.

جرائم الاحتلال الصهيوني

وانسحب جيش الاحتلال بالكامل من مخيم نور شمس في مدينة طولكرم بالضفة الغربية، بعد عملية عسكرية استمرت 40 ساعة، بينما فرض الاحتلال الإسرائيلي منذ ليلة أمس حظر التجوال في مدينة طولكرم، ومخميات نور شمس وطولكرم، عقب اقتحامه تلك المناطق.