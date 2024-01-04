انسحاب كامل لجيش الاحتلال من مخيم نور شمس فى مدينة طولكرم

أعلنت "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها، عن انسحاب كامل لجيش الاحتلال من مخيم نور شمس في مدينة طولكرم بالضفة الغربية، بعد عملية عسكرية استمرت 40 ساعة.

جرائم الاحتلال الصهيونى

وكانت قد أعلنت "القاهرة الإخبارية" من قبل عن أن الاحتلال الإسرائيلي فرض منذ ليلة أمس حظر التجوال في مدينة طولكرم، ومخميات نور شمس وطولكرم، عقب اقتحامه تلك المناطق.

مخيم نور شمس

كما أفادت بأن هناك العديد من الشهادات التي تصل من الفلسطينيين من داخل طولكرم ونور شمس بسماع دوي انفجارات، واشتبكات عنيفة بين الاحتلال الاحتلال الإسرائيلي والمقاومين الفلسطينيين في نور شمس.