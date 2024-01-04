رئيس وزراء فلسطين: الاحتلال يستهدف المخيمات لإشعال الوضع بالضفة وتدمير بنيتها التحتية

أعلن محمد أشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني، عن أن الاحتلال الصهيوني يستهدف المخيمات لإشعال الوضع بالضفة، ويعمل على تدمير بنيتها التحتية وجعلها غير قابلة للحياة، جاء ذلك خلال نبأ عاجل حسبما أفادت "القاهرة الإخبارية".

صعوبة وصول المساعدات الإنسانية للقطاع

وطالب رئيس الوزراء الفلسطيني، الأمم المتحدة بالضغط نحو إدخال المواد الإغاثية من الضفة الغربية إلى قطاع غزة.

جرائم الاحتلال الصهيونى

الجدير بالذكر، أن جيش الاحتلال انسحب بالكامل من مخيم نور شمس في مدينة طولكرم بالضفة الغربية، بعد عملية عسكرية استمرت 40 ساعة.