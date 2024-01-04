الخميس 04 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الدولة للإنتاج الحربى يهنئ البابا تواضروس الثانى بعيد الميلاد

وزير الإنتاج الحربي
وزير الإنتاج الحربي يهنئ البابا تواضروس الثانى

حرص المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، على التوجّه بخالص التهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد، جاء ذلك خلال استقبال قداسة البابا الوزير بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

-التلاحم الفريد لأبناء الأمة المصرية سيظل صمام الأمان والركيزة الأساسية لترسيخ دعائم النماء في الدولة

وأعرب الوزير "محمد صلاح" عن تمنياته بأن يُعيد الله هذه المناسبة الغالية على قداسة البابا وجميع المواطنين الأقباط بموفور الصحة والعافية ودوام التوفيق وأن يديم على وطننا الغالي مصر وشعبه الكريم الأمن والسلام والاستقرار ودوام حالة المحبة وأوجه التعايش السلمي العميق بين أبناء الوطن، مؤكدًا أن التلاحم الفريد لأبناء الأمة المصرية سيظل صمام الأمان والركيزة الأساسية لترسيخ دعائم النماء والاستقرار بالدولة.

-توجّه البابا "تواضروس الثاني" بالشكر لوزير الدولة للإنتاج الحربي

بدوره توجّه البابا "تواضروس الثاني" بالشكر لوزير الدولة للإنتاج الحربي على تهنئته بعيد الميلاد المجيد، معربًا عن تمنياته لكل العاملين بوزارة الإنتاج الحربي وجهاتها التابعة بالسداد والتوفيق في مساعيهم للمشاركة في تعزيز مسيرة البناء والتنمية وترسيخ دعائم الجمهورية الجديدة، كما أعرب عن تمنياته بأن يعيد هذه الأيام المباركة على شعب مصر بالمزيد من الإخاء والترابط وكذا تمنياته أن يظل الوطن رمزًا لمعاني وقيم المحبة والسلام.

المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي قداسة البابا تواضروس الثاني بطريرك الكرازة المرقسية الكاتدرائية المرقسية بالعباسية الاقباط

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