الخميس 04 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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العدل للدراسات الاقتصادية: ارتفاع رأس المال للبورصة لمستوى 1.66 تريليون جنيه خلال 2023

كريم عادل
كريم عادل

قال كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية، إن الجميع لاحظ الأداء القوي للبورصة المصرية في عام ٢٠٢٣، وهذا الأداء يشير إلى نجاحات قادمة متتالية.

زيادة تعاملات البورصة المصرية 

وأكد كريم عادل، خلال مداخلة هاتفية لنشرة “أخباري دي إم سي” المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، أن البورصة هي مرآة الوضع الاقتصادي في الدولة، وبالتالي ماتحقق عام ٢٠٢٣ من زيادة عدد المتعاملين وعدد الاستثمارات وصافي الأرباح يعد بداية مشرقة لعام ٢٠٢٤.

وأضاف في حديثه، أن هذه القوة في تعاملات البورصة نتجت عن الرؤية المعلنة للمستثمر المحلي والأجنبي، وثيقة ملكية الدولة، طرح شركات حكومية في البورصة، حيث هذه العوامل تؤدي الى زيادة نسبة الاستثمار في البورصة، معبرًا: "رأس المال للبورصة شهد ارتفاعًا كبيرا خلال ٢٠٢٣ إلى مستوى ١.٦٦ تريليون جنيه".

القطاعات الواعدة للاستثمار 

وتابع: "قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، قطاع الدفع الإلكتروني، الكيماويات والأسمدة، وقطاع الرعاية الصحية، هي قطاعات واعدة أمام المستثمر المحلي والأجنبي للمشاركة فيها".

العدل للدراسات الاقتصادية دي ام سي نشرة دي إم سي كريم دل أداء البورصة المصرية قطاعات الاستثمار

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