الخميس 04 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"إكسترا نيوز" تستعرض جرائم الاحتلال بحق القطاع الطبى فى غزة

إكسترا نيوز
إكسترا نيوز

استعرض محمد الأنصاري، مذيع قناة "إكسترا نيوز"، جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق القطاع الطبي في قطاع غزة.

مستشفيات قطاع غزة أصبحت هدفًا للعملية العسكرية الإسرائيلية بالمخالفة للأعراف الدولية

  وأوضح أن مستشفيات قطاع غزة، أصبحت هدفًا للعملية العسكرية الإسرائيلية عكس كل الأعراف والمواثيق الدولية، ما تسبب في توقف الكثير من المستشفيات في القطاع، كما تسبب هذا الاستهداف في أوضاع مأساوية في مستشفيات أخرى.

وتابع، أن منظمة الصحة العالمية أعلنت عن أن مستشفيات قطاع غزة، غير قادرة على العمل في ظل نقص الوقود والأطقم والإمدادات، وأن مستشفى الأهلي كان الأخير الذي يعمل، لكنه أصبح الآن يعمل بالحد الأدنى.

كما استنكرت الأمم المتحدة بشدة القصف الإسرائيلي الذي استهدف مقر مستشفى الأمل التابع للهلال الأحمر الفلسطيني في خان يونس بقطاع غزة.

حيث استهدف قصف الاحتلال الطابق الثامن مقر المستشفى في خان يونس، ما أدى إلى استشهاد 5 أشخاص وإصابة 3 آخرين من النازحين، ويضم مستشفى الأمل نحو 14 ألف نازح لجأوا إليه باعتباره مكانًا آمنًا، إلا أن عشرات العائلات لاذت بالفرار عقب استهداف المكان خوفًا على حياتهم.

الصحة الفلسطينية: خروج 30 مستشفى و53 مركزًا صحيًا عن الخدمة في قطاع غزة

من جانبه، وصف رئيس منظمة الصحة العالمية الأزمة الإنسانية نتيجة الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة بأنها أمر مروع ومهزلة للإنسانية، مضيفًا أن القطاع الصحي أصبح مدمرًا، حيث لا تعمل سوى 9 مستشفيات من أصل 36 مستشفى في قطاع غزة بشكل جزئي.

كما أعلنت منظمة الصحة العالمية عن أن قطاع غزة لم تعد به مستشفيات قادرة على العمل، وأن قوات الاحتلال الإسرائيلي احتجزت حوالي 240 شخصًا من الكوادر الطبية والمرضى إضافة إلى نازحين مقيمين داخل مستشفى العودة في قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن خروج 30 مستشفى و53 مركزًا صحيًا عن الخدمة في قطاع غزة.

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