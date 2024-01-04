"الهلال الأحمر" يواصل تجهيز مخيم إيواء النازحين فى خان يونس بقطاع غزة

يواصل متطوعو جمعية الهلال الأحمر المصري، جهودهم المبذولة للانتهاء من تجهيز وإعداد المرحلة الأولى من مخيم إيواء النازحين جنوب غرب خان يونس بقطاع غزة.

وأكدت الهلال الأحمر، عبر موقعها الإلكتروني، أن المخيم يخدم 6 آلاف شخص بقطاع غزة لتوفير كافة الخدمات الإغاثية والطبية، بجانب الاحتياجات الأساسية من المواد الغذائية والمياه.

وقال رامي الناظر، المدير التنفيذي للهلال الأحمر، إن المساعدات المرسلة إلى قطاع غزة تعتبر نقطة في بحر، بسبب الاحتياجات الكثيرة للشعب الفلسطيني والدمار الذي يتعرض له بصفة يومية، مؤكدًا أن مخازن الهلال الأحمر بالعريش تستقبل المساعدات الدولية، والهلال الأحمر على أتم الاستعداد لاستقبال كل المساعدات من الدول.

وأكد أن الجمعية فى حالة انعقاد دائم لإدارة الأزمة الراهنة، كما أنه يتم التنسيق المستمر مع الهلال الأحمر الفلسطيني من خلال إقامة جسر بري بين مصر وغزة لإرسال المساعدات العاجلة للشعب الفلسطيني، وذلك لتلبية احتياجاتهم الأساسية والملحة لهم، مشيرًا إلى استقبال التبرعات على مدار الساعة، حيث يوجد ما يقرب من 2.2 مليون شخص فى غزة فى حاجة إلى مساعدات غذائية عاجلة.

من جهته قال الدكتور طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، إنه منذ اندلاع الأحداث فى غزة، يعمل التحالف الوطنى للعمل الأهلى على إرسال المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطينى، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتقديم الدعم الفورى والإغاثى الإنسانى للأشقاء فى القطاع.

وأكد لـ"الدستور"، أن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى أرسل حتى الأسبوع الماضى، أكثر من ١٠٠٠ قافلة، تشمل أكثر من ١٣ ألف طن من المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية، إلى جانب المياه والملابس والخيام والوقود، بالإضافة إلى مساعدات الجمعية الشرعية والهلال الأحمر المصرى، وغيرها من مساعدات الجمعيات القاعدية.