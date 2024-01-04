الخميس 04 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

دار الكتب تحتفل بذكرى بدء العلاقات بين مصر وروسيا

دار الكتب والوثائق
دار الكتب والوثائق

في إطار أنشطة وزارة الثقافة، تقيم دار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الأستاذ الدكتور أسامة طلعت، ندوة بعنوان "العلاقات المصرية الروسية في ثمانين عامًا". 

وتقام الندوة في تمام العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق ١١ يناير الجاري في قاعة الندوات بمقر دار الكتب والوثائق بكورنيش النيل.

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تأتي الندوة في إطار احتفال مركز تاريخ مصر المعاصر، التابع للدار، بمرور ثمانين عامًا على بدء العلاقات الدبلوماسية بين مصر وروسيا.

تبدأ الجلسة الأولى في تمام العاشرة صباحًا برئاسة أ.د. أشرف مؤنس، ويتحدث فيها كل من: أ.د. شريف جاد، مدير النشاط الثقافي بالمركز الثقافي الروسي، ويتناول موضوع "مصر – روسيا: علاقات ثقافية بين المد والجذر"، بينما يتناول أ.د. وليد خليل، أستاذ بكلية الآثار- جامعة الفيوم، موضوع "التعاون الثقافي والعلمي بين الجامعات والمتاحف المصرية والروسية".

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وتبدأ الجلسة الثانية في تمام الثانية عشرة والنصف ظهرًا برئاسة شريف جاد، ويتحدث فيها عبدالله السعدني، باحث بمركز تاريخ مصر المعاصر، ويتناول موضوع استراتيجية العلاقات بين مصر والاتحاد السوفيتي خلال الفترة (1952 – 1973). 

وتتحدث د. شيماء خطاب، باحثة في التاريخ الحديث والمعاصر، حول موضوع "العلاقات المصرية الروسية وانعكاساتها على القضية الفلسطينية".

وزارة الثقافة دار الكتب والوثائق القومية اسامة طلعت العلاقات المصرية الروسية دار الكتب والوثائق

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