اليوم.. استكمال محاكمة عصابة "تزوير المحررات الرسمية" بالقاهرة

تواصل محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، محاكمة تشكيل عصابي بالقاهرة تخصص في تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية.

وكانت النيابة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت لهما تهمة تزوير محررات رسمية حيث كشفت التحقيقات أن المتهمين ليسوا من أرباب الوظائف العمومية، واشتركوا مع آخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة على ارتكاب جريمة التزوير في محررات رسمية منسوب صدورها إلى وزارة التربية والتعليم.

وأضافت التحقيقات أنه اشترك المتهمون مع آخر مجهول في تزوير رخصة سيارة منسوب صدورها إلى وحدة مرور الدراسة، وذلك بطريق الاصطناع، إضافة إلى تزوير بطاقة رقم قومي وقلدا خاتم لإحدى الجهات الحكومية اصطنعاه، على غرار القوالب الرسمية الصحيحة.