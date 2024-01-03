الخميس 04 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

طفل مصاب بفشل كلوى ينزح سيرًا على الأقدام من غزة لرفح.. تفاصيل

غزة
غزة

قالت الصحفية الفلسطينية هنا عليوة، إن اليوم هو الـ89 للحرب والعدوان على قطاع غزة، مشيرة إلى أن جرائم الاحتلال أكبر بكثير مما يعرضه الإعلام.

صحفية فلسطينية: جرائم الاحتلال أكبر بكثير مما يعرضه الإعلام

وأضافت "عليوة" في مداخلة لبرنامج "مساء dmc" المُذاع على قناة "dmc": "هناك قصص كثيرة، على سبيل المثال اليوم أثناء تجولي في أحد المستشفيات في رفح قابلت أحد الأسرى المحررين من قبل الجانب الإسرائيلي تعرض للتعذيب والتنكيل بشكل كبير جدًا، وتم بتر إحدى قدميه".

وتابعت: "رجل كبير بالسن تتعدى سنه الـ80 عامًا يُعذب بهذا الشكل دون سبب"، مؤكدة أن هناك الكثير من القصص أثناء النزوح المستمر حتى اليوم من شمال القطاع ووسطه وجنوبه.

وأشارت إلى أن الكثير من العائلات توجهت إلى رفح الفلسطينية، وهناك أحد الأطفال المصابين بالفشل الكلوي اضطر هو ووالده للنزوح سيرًا على الأقدام من قطاع غزة إلى رفح؛ لأن المستشفى الوحيد الذي يعمل على عمليات غسيل الكلى موجود في رفح الآن بإمكانيات طبية سيئة جدًا.

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