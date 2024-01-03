الأربعاء 03 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الرئيس السيسى يؤكد تقدير مصر لرئاسة جزر القمر للاتحاد الإفريقى

جريدة الدستور

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، اتصالًا هاتفيًا، من رئيس جزر القُمر "غزالي عثماني"، تناول العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، وسبل تعزيزها وتوطيدها في مختلف المجالات، في ضوء ما يربط البلدين والشعبين الشقيقين من أواصر وثيقة.
وذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الاتصال تطرق أيضًا للأوضاع في القارة الإفريقية في ضوء رئاسة جزر القُمر للاتحاد الإفريقي، حيث أكد الرئيس السيسى تقدير مصر للرئاسة القمرية للاتحاد وما شهدته من نشاط.
وناقش الزعيمان جهود إحلال السلم والأمن بالقارة الإفريقية، مؤكدين أهمية تضافر الجهود من أجل تعزيز مسيرة الاستقرار والتنمية بالقارة، وصون وحدة وسيادة دولها، على النحو الذي يحقق المصالح العليا لشعوبها.

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