الأربعاء 03 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 7 سنوات لعاطل ضبط بحوزته 3 كيلو حشيش في عين شمس

المشدد
المشدد

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عاطل ضبط بحوزته 3 كيلو من مخدر الحشيش وسلاح أبيض أثناء سيره بمنطقة عين شمس، بالسجن المشدد 7 سنوات وغرامة مالية قدرها 100 ألف حنيه.

 

كانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط عاطل له معلومات جنائية، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 3 كجم وهاتف بمحمول وسلاح أبيض أثناء سيره بدائرة قسم عين شمس بالقاهرة.

 

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح للدفاع عن النفس.

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

محكمة جنايات 3 كيلو مخدر الحشيش عين شمس

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