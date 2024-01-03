أستاذ التغيرات المناخية: ما يحدث فى العالم مؤشر خطير على التغيرات المناخية

قال الدكتور علي قطب، أستاذ التغيرات المناخية، إن النشاط الإنساني يمثل أكثر من 80% من الخلل الذي يوجد في الغلاف الجوي، حيث أصبحت التغيرات المناخية حادة بصورة كبيرة ومن الممكن أن تشكل خطورة على حياة المواطنين بصورة كبيرة.

التغيرات المناخية الحادة

وأكد الدكتور علي قطب، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن دولة الصين تتعرض لموجات من الصقيع المنخفضة بصورة كبيرة نتيجة هذه التغيرات المناخية، وهذه الموجة الباردة سببها الأساسي تزايد النشاط البشري الملوث للبيئة.

وأضاف أن المنطقة العربية أصبحت الآن تعاني من ارتفاع ملحوظ في درجة الحرارة في فصل الشتاء، وهذا الارتفاع ليس أمرًا طبيعيًا على المنطقة العربية في مثل هذا الفصل الذي كان يتميز بالبرودة الملحوظة، هذا علاوة عن اختلاف الطقس من دولة لأخرى، حيث تتعرض السعودية لموجة من العواصف الثلجية.

وتابع أن الاجتماعات الدولية تنجح في رسم الخرائط ولكن عندما يتم التنفيذ على أرض الواقع يكون الأمر في غاية الصعوبة، حيث ما زال هذا مماطلة من قبل الدول الصناعية الكبرى عن دفع التعويضات للدول الفقيرة لحمايتها من هذه التغيرات المناخية الحادة.

المشروعات النظيفة الخضراء

وأشار إلى أن المشروعات الخضراء النظيفة بحاجة إلى تمويل قوي، ولهذا ما زال العالم يستخدم مصادر الطاقة غير النظيفة بالرغم من تدهور الحالة البيئية بصورة كبيرة السنوات القليلة الماضية، معبرًا:"أنا لست متفائلًا بالاجتماعات الدولية".