الأربعاء 03 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السجن 10 سنوات لـ3 أشقاء وآخر لاتهامهم باستعراض القوة وإحراز سلاح بسوهاج

سجن
سجن

عاقبت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأربعاء، 3 أشقاء "ث.ر" و"ع.ر" و"ق.ر" والمتهم "م.ث" بالسجن لمدة 10 سنوات لاتهامهم بإحراز سلاح ناري وذخائر واستعراض القوة مع المجنى عليه "ر.ع" بأن أطلقوا النار صوبه، بقصد ترويعه بدائرة مركز ساقلته.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا وأحمد أحمد الجندى بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

وتعود تفاصيل الواقعة لعام 2023 بدائرة مركز ساقلته، عندما وجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة إحراز سلاح ناري وذخائر بأن اطلقوا النار بقصد ترويع وتخويف  المجنى عليه واستعراض القوة معه  بسبب خلافات بينهما.

وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.

محكمة جنايات سوهاج ثلاثة أشقاء السجن 10 سنوات سلاح ناري وذخائر استعراض القوة المستشار حمدى عبد العزيز

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