السجن 3 سنوات لمتهم بانتحال صفة ابن عمه للهروب من قضية تعاطي المخدرات

قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شريف حسن عبدالنبي وعضوية المستشارين أحمد إبراهيم محمد وهشام محمود عامر وأمانة سر محمد صابر ومحمد الغلبان، بمعاقبة متهم بالسجن 3 سنوات لاتهامه بتزوير محررات رسمية في الظاهر.

كانت النيابة، أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات بتهمة تزوير محررات رسمية، وتبين من التحقيقات أن المتهم أدلى باسم ابن عمه عند تحرير محضر ضده لحيازته المواد المخدرة للإفلات من العقوبة، لكن التحريات كشف عدم صحة البيانات التي سجلها المتهم عند تحرير محضر ضده بحيازة المخدرات، ووجهت له النيابة تهم تزوير محرر رسمى.