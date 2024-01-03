استبعاد مهاجم تونس من قائمة نسور قرطاج لأسباب عائلية

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم اليوم الأربعاء، استبعاد مرتضى بن وناس مهاجم نسور قرطاج من معسكر الفريق الذي يستعد لنهائيات كأس الأمم يناير الجاري.

وأكد الاتحاد استبعاد بن وناس مهاجم نادي قاسم باشا التركي، بسبب ظروف عائلية قاهرة.

🔴⚪ OFFICIEL:



Mortadha Ben Ouanes est contraint de déclarer forfait pour la CAN pour raisons familiales.



Le séléctionneur prendra aujourd'hui la décision de le remplace ou non.#Tunisie 🇹🇳 pic.twitter.com/zdoAKRRPBw — Tunisie Football (@tunisiefootball) January 3، 2024

قائمة منتخب تونس لأمم إفريقيا 2023

حراسة المرمى: البشير بن سعيد - معز حسن - أيمن دحمان.

خط الدفاع: علي معلول - منتصر الطالبي - ياسين مرياح - علي العابدي - أسامة الحدادي - حمزة الجالصي - علاء غرام - يان فاليري - وجدي كشريد.

خط الوسط: حسام تقا - حمزة رفيعة- أنيس بن سليمان - عيسى العيدوني محمد علي بن رمضان - إلياس السخيري - محمد الحاج محمود.

خط الهجوم: يوسف المساكني - هيثم الجويني - طه ياسين الخنيسي - سيف الله اللطيف - بسام الصرارفي - نعيم السليتي - مرتضى بن وناس - إلياس العاشوري.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية "كوت ديفوار 2023"، خلال الفترة من 13 يناير المقبل 2024، وتستمر فعاليتها حتى 11 فبراير من العام ذاته.

ويقع المنتخب التونسي، في المجموعة الخامسة من أمم إفريقيا، والتي تضم كلا من نامبييا، ومالي وجنوب إفريقيا.

مجموعات أمم إفريقيا 2023

المجموعة الأولى.. كوت ديفوار البلد المستضيف للمونديال القاري، وغينيا بيساو وغينيا الإستوائية، ونيجيريا.

المجموعة الثانية.. غانا والرأس الأخضر، والمنتخب الوطني الأول، وموزمبيق.

المجموعة الثالثة.. السنغال المتوج بالنسخة الأخيرة، وجامبيا والكاميرون، وغينيا.

المجموعة الرابعة.. بوركينا فاسو وموريتانيا، والجزائر وأنجولا.

المجموعة الخامسة.. تونس ونامبييا، ومالي وجنوب إفريقيا.

المجموعة السادسة.. المغرب وتنزانيا، والكونغو الديمقراطية وزامبيا.