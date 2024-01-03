الأربعاء 03 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

استبعاد مهاجم تونس من قائمة نسور قرطاج لأسباب عائلية

مرتضى بن وناس
مرتضى بن وناس

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم اليوم الأربعاء، استبعاد مرتضى بن وناس مهاجم نسور قرطاج من معسكر الفريق الذي يستعد لنهائيات كأس الأمم يناير الجاري.

وأكد الاتحاد استبعاد بن وناس مهاجم نادي قاسم باشا التركي، بسبب ظروف عائلية قاهرة.

قائمة منتخب تونس لأمم إفريقيا 2023

حراسة المرمى: البشير بن سعيد - معز حسن - أيمن دحمان.

خط الدفاع: علي معلول - منتصر الطالبي - ياسين مرياح - علي العابدي - أسامة الحدادي - حمزة الجالصي - علاء غرام - يان فاليري - وجدي كشريد.

خط الوسط: حسام تقا - حمزة رفيعة- أنيس بن سليمان - عيسى العيدوني محمد علي بن رمضان - إلياس السخيري - محمد الحاج محمود.

خط الهجوم: يوسف المساكني - هيثم الجويني - طه ياسين الخنيسي - سيف الله اللطيف - بسام الصرارفي - نعيم السليتي - مرتضى بن وناس - إلياس العاشوري.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية  "كوت ديفوار 2023"، خلال الفترة من 13 يناير المقبل 2024، وتستمر فعاليتها حتى 11 فبراير من العام ذاته.

ويقع المنتخب التونسي، في المجموعة الخامسة من أمم إفريقيا، والتي تضم كلا من نامبييا، ومالي وجنوب إفريقيا.

مجموعات أمم إفريقيا 2023

المجموعة الأولى.. كوت ديفوار البلد المستضيف للمونديال القاري، وغينيا بيساو وغينيا الإستوائية، ونيجيريا.

المجموعة الثانية.. غانا والرأس الأخضر، والمنتخب الوطني الأول، وموزمبيق.

المجموعة الثالثة.. السنغال المتوج بالنسخة الأخيرة، وجامبيا والكاميرون، وغينيا.

المجموعة الرابعة.. بوركينا فاسو وموريتانيا، والجزائر وأنجولا.

المجموعة الخامسة.. تونس ونامبييا، ومالي وجنوب إفريقيا.

المجموعة السادسة.. المغرب وتنزانيا، والكونغو الديمقراطية وزامبيا.

الاتحاد التونسى بن وناس مرتضى بن وناس نسور قرطاج قاسم باشا

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