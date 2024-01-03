الأربعاء 03 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تفاصيل جلسة فيتوريا مع اللاعبين فى أول يوم تجمع للمنتخب

المنتخب
المنتخب

عقد البرتغالي روي فيتوريا ، المدير الفني للمنتخب الوطني، جلسة خاصة مع لاعبي المنتخب أمس، في أول يوم تجمع للفراعنة، استعدادًا لبطولة الأمم الإفريقية المقرر إقامتها في كوت ديفوار من 13 يناير حتى 11 فبراير المقبل.

وكشف مصدر داخل الجهاز الفني للمنتخب أن روي فيتوريا عقد جلسة مطولة مع اللاعبين امتدت لأكثر من ساعتين، تحدث خلالها عن أهمية المرحلة المقبلة وضرورة التركيز، وبذل كل اللاعبين مجهودًا مضاعفًا للحصول على هذه البطولة، خاصة أن الجماهير المصرية في انتظارتحقيق البطولة.

فيتوريا يحفز لاعبى المنتخب للحصول على بطولة إفريقيا 

وواصل المصدر أن روي فيتوريا أكد أن المنتخب يضم لديه مجموعة قوية من اللاعبين القادرين على تحقيق البطولة، رغم قوة عدد من المنتخبات المشاركة في البطولة. 

وأضاف المصدر أن روي فيتوريا حرص على مشاهدة عدد من المباريات للمنتخبات الثلاثة التى تلعب في مجموعة مصر، وهى منتخبات موزمبيق والرأس الأخضر وغانا في حضور جميع اللاعبين، لمعرفة نقاط القوة والضعف فى المنتخبات المنافسة. 

وكان معسكر المنتخب قد انطلق، أمس، فى العاصمة الإدارية في حضور 26 لاعبًا باستثناء محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزى، والمنتخب الذى من المقرر أن يصل غدًا.

واختار روي فيتوريا 27 لاعبًا، استعدادًا لبطولة إفريقيا هم:

 حراسة المرمى: محمد الشناوى- أحمد الشناوى- محمد أبوجبل- محمد صبحى. 

الدفاع: أحمد حجازى- محمد عبدالمنعم- على جبر- أسامة جلال- أحمد سامى- محمد هانى- عمر كمال عبدالواحد- أحمد فتوح- محمد حمدى. 

الوسط: حمدى فتحى- إمام عاشور- محمد الننى- مروان عطية- أحمد السيد زيزو- أحمد نبيل كوكا- محمود حمادة.

الهجوم: محمد صلاح- مصطفى فتحى- محمود تريزيجيه- عمر مرموش- مصطفى محمد- محمود كهربا- أحمد حسن كوكا.

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