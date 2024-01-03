رئيس "مياه أسيوط" يتفقد المدرسة الفنية مع بدء اختبارات نصف العام

تفقد المهندس على الشرقاوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، لمتابعة امتحانات نصف العام الدراسي للمرحلة الثانوية (الصف الاول والثاني الثانوي) والتي بدأت يوم الثلاثاء الموافق 2-1-2023م.

وأكد المهندس علي الشرقاوي، جاهزية المدرسة لاستقبال امتحانات نصف العام الدراسي وتوفير السبل الممكنة لخلق أجواء تبعث الراحة في نفوس الطلاب لسهولة إجراء الامتحانات بصورة منتظمة وميسرة، وتطبيق أفضل الأساليب والاستراتيجيات المتبعة علميًا لتحقيق الانضباط المدرسي داخل قاعة الامتحانات.

تحسين الأداء الداخلي للمدرسة

وأشار المهندس رضا مسؤول الشركة القابضة للمياه على تحسين الأداء الداخلي للمدرسة والذي من شأنه أن يعود بالنفع على اللائحة الداخلية للمدرسة وأهم أسس ومعايير سير منظومة العمل داخل المدرسة، مؤكدا أهمية التدريب الصيفي للطلاب وتنفيذ كافة التعليمات والتوجيهات التي تنص عليها لوائح وضوابط العلمية التعليمية وما يخدم الصالح العام للمدرسة ونواتجها لتخرج دفعة قادرة علي مواكبة احتياجات وتداعيات سوق العمل.

وكان تفقد في وقت سابق المهندس على الشرقاوي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، محطة معالجة أبنوب والفتح ضمن مشروع الصرف الصحي المتكامل لمركزي أبنوب الفتح والمنفذة من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لخدمة المركزين لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاءت هذه الزيارة لمتابعة سير الأعمال بالمحطة، حيث صرح رئيس الشركة أن محطة معالجة ابنوب والفتح تعمل على طاقة تصميمية تصل إلى ٨٢ ألف متر مكعب / يوم، مضيفا أن هذه المحطة تعمل على معالجة مياه الصرف من محطات رفع " محطة رفع ابنوب الرئيسية ومحطة رفع ابنوب الفرعية ومحطة رفع قرية بنى مر مركز الفتح ومحطة رفع الفتح الرئيسية ومحطة رفع الفتح الفرعية ومحطة رفع أسيوط الجديدة التى يقوم جهاز مدينة أسيوط الجديدة بتشغيلها، علما بأن محطة معالجة ابنوب والفتح تخدم مدينتي ابنوب والفتح وقرية بنى مر.

واختتم أن المحطة قد دخلت الخدمة في شهر مايو للعام الحالى ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، وفي نهاية الزيارة أوصى الشرقاوي على العمل بكفاءة وجهد لرفع الخدمة المقدمة للمواطنين من صرف صحي آمن.

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة