الأربعاء 03 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الغربية يوجه بسرعة الانتهاء من محطة إنتاج البيض بكفر الشيخ سليم

الدكتور طارق راشد
الدكتور طارق راشد رحمي

قال الأستاذ الدكتور طارق راشد رحمي، محافظ الغربية، إن المحافظة تسير بخطى ثابتة في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ونحو الانتهاء من المشروعات الخدمية، وإيجاد حلول عاجلة للمشروعات المتعثرة والمتوقفة بالتنسيق مع الجهات المعنية، لدفع عجلة العمل بها ودخولها الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ الغربية صباح اليوم  لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروع محطة إنتاج البيض بكفر الشيخ سليم، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية وتنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء.

 شدد الدكتور طارق راشد  رحمى على ضرورة متابعة المشروعات الجاري تنفيذها، وفي إطار المتابعة المستمرة للواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

محافظ الغربية يوجه بسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية داخل المحطة

وخلال الاجتماع، وجه محافظ الغربية بسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية داخل المحطة مؤكدا على أهمية المشروع فتم إنشاؤه ضمن خطة المحافظة الاستثمارية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج بيض المائدة من خلال خطوط للتربية والإنتاج، حيث تم تصميم المحطة لتعمل بطاقة ٧٠ مليون بيضة في العام إلى جانب التصدير للخارج، فضلا عن توفير فرص عمل جديدة للشباب.

يذكر أن محطة البيض   تتكون من ٨ عنابر ٢ لتربية الأمهات و٦ للفراخ البياض، ويتكون كل عنبر من ٣ خطوط، مقامة على مساحة ١٤ قيراطا.

للمشروعات المتعثرة المحافظة الاستثمارية فرص عمل جديدة لتربية الأمهات محطة إنتاج البيض

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