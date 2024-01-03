إصابة 5 من أسرة واحدة بالاختناق بسبب تسرب غاز بالمقطم

أصيب 5 مواطنين من أسرة واحدة، بحالة اختناق، إثر تسرب غاز طبيعي بمسكنهم بمساكن أطلس، بالمقطم، في القاهرة، وتم نقلهم إلى مستشفى الدمرداش لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

تفاصيل إصابة 5 مواطنين بالاختناق إثر تسريب الغاز

البداية ورد بلاغا لقسم شرطة المقطم من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع بتسرب غاز داخل شقة سكنية مساكن أطلس بالمقطم، ووجود 5 مواطنين مصابين بالاختناق بينهم أطفال، انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة، وتم نقلهم إلى المستشفى.

وأفادت التحريات الأولية، أن جميع المصابين من أسرة واحدة، وتم نقلهم للمستشفى العام لتلقي العلاج، وحالاتهم العامة مستقرة بعد تلقيهم الرعاية الطبية والإسعافات الأولية اللازمة، وحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتم إخطار النيابة العامة للتصرف ومباشرة التحقيق.