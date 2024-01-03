الأربعاء 03 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة في ميناء دمياط

ميناء دمياط
ميناء دمياط

استقبل  ميناء  دمياط خلال 24 ساعة الماضية عدد 13 سفينة، بينما غادر عدد 9 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 43 سفينة.

 

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 21543 طن تشمل 2402 طن ملح معبأ و8141 طن رمل و4400 طن مولاس و5000 طن يوريا و1600 طن بضائع متنوعة.

 

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 46338 طن تشمل 1773 طن قمح و9727 طن خردة و1594 طن زيت طعام و2312 طن خشب زان و4618 طن ذرة و6000 طن كسب صويا و550 طن بذرة كتان و8989 طن حديد و4775 طن ابلاكاش و6000 طن بضائع متنوعة.


بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1053 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 109 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4193 حاوية مكافئة.

 

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 131623 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 269154 طنًا، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4839 شاحنة.
 

شارك اللواء بحرى أحمد حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء   دمياط وعضو المجلس الاستشاري لكلية النقل الدولي واللوجستيات، فى الفعاليات التى نظمتها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري لانعقاد المجلس الاستشاري لكلية النقل الدولي واللوجستيات في دورته السادسة تحت شعار إدارة اللوجستيات الإنسانية في مواجهة تحديات الأزمات العالمية  بحضور الدكتور  إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية، الفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية، وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، اللواء بحرى رضا إسماعيل رئيس قطاع النقل البحرى واللوجستيات،اللواء بحري حسين الجزيرى رئيس الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، الدكتورة سارة الجزار عميد كلية النقل الدولي واللوجستيات ، ولفيف من قيادات المجتمع الملاحى في مصر والعالم العربي.

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