حركة فتح ناعية صالح العاروري: نودع المناضل والأسير والمحرر واليوم الشهيد

نعت حركة فتح نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشهيد صالح العاروري، مستنكرة جريمة الاغتيال الجبانة التي أقدم عليها الاحتلال مساء اليوم الثلاثاء، في العاصمة اللبنانية بيروت.

وذكرت الحركة في بيانها إن هذه العملية المدانة بأشد عبارات الرفض تعبر عن عقلية الاحتلال المجرم التي تستهدف الشعب الفلسطيني وقيادات المقاومة والعمل الوطني، ولا حدود لجرائمها المتجاوزة لكل القيم الإنسانية والقانون الدولي.

وشددت الحركة على مدى الخطر التي تشكله حكومة التطرف والقتل والمجازر في دولة الاحتلال الإسرائيلي على المنطقة والأمن والسلم العالميين بإقدامها على اغتيال القادة الفلسطينيين على أرض عربية ذات سيادة، ما ينذر بعواقب لا تحمد نتائجها والتي ستؤدي إلى مزيد من التصعيد الميداني.

وأكدت: "أننا نودع اليوم قامة فلسطينية وطنية لم يبخل من عمره لفلسطين وهو المناضل والأسير والمحرر واليوم الشهيد".

تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية



وتستذكر الحركة حرصه المتواصل على تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية وتجاوز مرحلة الانقسام المؤلم الذي عصف بتماسك البيت الفلسطيني الداخلي، متوجهة بخالص مشاعر العزاء والمواساة لشعبنا الفلسطيني ولحركة حماس وعائلة الشهيد،

مؤكدة أن استشهاد الشيخ العاروري مس بمشاعر كل فلسطيني أينما كان، وأن الوفاء للشهيد ورفاقه وشهداء شعبنا هو بالمضي قدماً على طريقهم طريق المقاومة وحفظ نهجهم وطهارة دمائهم وحرصهم على وحدة الدم والمصير حتى الحرية والخلاص من الاحتلال.

واختتمت بيانها قائلة: “إنها تعتبر يوم غد الأربعاء هو يوم إضراب عام وشامل لكل نواحي الحياة استنكارا للجريمة وحدادا على أرواح شهداء الاغتيال”.

واستشهد المسؤول الكبير في حماس صالح العاروري في انفجار في الضاحية الجنوبية لبيروت، بسبب غارة إسرائيلية بطائرة بدون طيار.

وذكرت التقارير أن ستة أشخاص قتلوا في الانفجار، من بينهم العاروري واثنين من قادة كتائب القسام العسكرية التابعة لحماس.