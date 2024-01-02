الأربعاء 03 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

‎أسامة كمال للمواطنين: "نعيش أيامًا صعبة وسنخرج منها بخير.. لا تيأسوا" (فيديو)

الإعلامي أسامة كمال
الإعلامي أسامة كمال

قال الإعلامي أسامة كمال، إن الظروف الصعبة التي نمر بها، سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي، تتطلب منا الصبر والثبات، مضيفًا: "نحن في أيام عنيفة وشدائد، ولكنها ستنتهي بإذن الله، وسنخرج منها بخير".

‎وأشار "كمال"، في برنامجه "مساء دي إم سي" المذاع عبر شاشة "دي إم سي"، إلى أنه يجب علينا أن نكون شجعانًا ومتفائلين، وأن نستمر في العمل رغم الصعوبات والعقبات، قائلًا: "هناك الكثير من الأشياء التي يمكن أن تتحقق لمن لا يستسلمون لليأس".

‎وطالب "كمال"، المسئولين بالتواصل مع المواطنين، وشرح الأسباب والمبررات وراء زيادة أسعار خدمات الموبايل والإنترنت ومترو الأنفاق، والإجابة على تساؤلاتهم، قائلًا: "هل هناك تحسن في جودة الخدمات التي ندفع ثمنها؟".

مساء دى ام سى الإعلامي أسامة كمال زيادة الاسعار خدمات الموبايل الإنترنت مترو الأنفاق

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