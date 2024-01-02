‎أسامة كمال للمواطنين: "نعيش أيامًا صعبة وسنخرج منها بخير.. لا تيأسوا" (فيديو)

قال الإعلامي أسامة كمال، إن الظروف الصعبة التي نمر بها، سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي، تتطلب منا الصبر والثبات، مضيفًا: "نحن في أيام عنيفة وشدائد، ولكنها ستنتهي بإذن الله، وسنخرج منها بخير".

‎وأشار "كمال"، في برنامجه "مساء دي إم سي" المذاع عبر شاشة "دي إم سي"، إلى أنه يجب علينا أن نكون شجعانًا ومتفائلين، وأن نستمر في العمل رغم الصعوبات والعقبات، قائلًا: "هناك الكثير من الأشياء التي يمكن أن تتحقق لمن لا يستسلمون لليأس".

‎وطالب "كمال"، المسئولين بالتواصل مع المواطنين، وشرح الأسباب والمبررات وراء زيادة أسعار خدمات الموبايل والإنترنت ومترو الأنفاق، والإجابة على تساؤلاتهم، قائلًا: "هل هناك تحسن في جودة الخدمات التي ندفع ثمنها؟".