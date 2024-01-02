وفد من "الصحة" فى زيارة لوحدة "أم الرخم" الصحية بمطروح

زار وفد وزارة الصحة، الوحدة الصحية بأم الرخم التابعة لإدارة مطروح الصحية، يرافقهم الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، والدكتور إبراهيم الدمرداش مدير عام الطب الوقائى بالمديرية، والدكتورة مروة عبدالمنعم مدير إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية، والدكتورة ليلى صلاح مدير إدارة المستشفيات والدكتورة إسراء راضى مدير إدارة تنظيم الأسرة، والدكتورة ريهام رفعت مدير إدارة مطروح الصحية، والدكتور حجازي أحمد منسق القوافل والدكتور أحمد عماد منسق المبادرات وزكية رشوان مدير إدارة التمريض وهيام منشاوي مدير إدارة المعامل.

وقامت الدكتورة سعاد عبدالمجيد رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض بوزارة الصحة والدكتور حسام عباس رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بالوزارة، بمتابعة الأداء والأعمال بكل من الاستقبال وعيادة الأسنان ومكتب التطعيمات والصيدلية وعيادة تنظيم الأسرة والتعقيم والأقسام المختلفة، حيث تم التأكد من تواجد العاملـــين والطاقم الطبي وتوافر كافة المستلزمات الطبية وغيرها وانتظام سير العمل.

_ تفعيل جهاز البصمة

تأكد الفريق الوزاري من تفعيل جهاز البصمة للحضور والانصراف بالوحدة والاطمئنان على انتظام عمل المبادرات الرئاسية ١٠٠ يوم صحة، التي تشمل مبادرة دعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، والمبادرة الرئاسية لدعم صحة الأم والجنين، ومتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، وغيرها.

_المبادرات الرئاسية

كما تأكد الفريق الوزاري من توافر المستلزمات الخاصة بعمل المبادرات الرئاسية، وتوافر أدوية ومستلزمات الرعاية الأولية وكذلك منظومة الألبان وتفعيل العيادات التخصصية المسائية بالوحدة فى تخصصات الباطنة والأطفال والنساء من الساعة ٢ ظهرا إلى الساعة ٦مساء.

_تفعيل خدمة العيادات التخصصية المسائية

يذكر أنه تم تفعيل خدمة العيادات التخصصية المسائية بوحدات أم الرخم التابعة لإدارة مطروح والنجيلة القبلية التابعة لإدارة النجيلة وقرية ٢٧ بنجر التابعة لإدارة الحمام ومركز سيدى عبدالرحمن الطبي التابع لإدارة العلمين، وجار التفعيل بوحدة سيدى شبيب الصحية التابعة لإدارة الضبعة ووحدة الزويدة الصحية التابعة لإدارة برانى ووحدة أبوزريبة الصحية التابعة لإدارة السلوم ووحدة اغورمى الصحية التابعة لإدارة سيوة.

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