كيف تستفيد مصر من "البريكس" في تنويع أسواقها؟.. أستاذ استثمار يجيب

أجاب د.محمد الشوادفي، أستاذ الإدارة والاستثمار، حول كيفية استفادة مصر من الانضمام إلى مجموعة البريكس التي تضم 5 دول اقتصادية كبرى هي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.

وقال الشوادفي، في مداخلة تلفزيونية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، على قناة صدى البلد إن الانضمام إلى البريكس سيمكّن مصر من الوصول إلى أسواق جديدة ومتنوعة، وزيادة حجم التبادل التجاري مع هذه الدول، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مشيرًا إلى أن مصر تحتاج إلى تنويع مصادر سلعها الأساسية، مثل القمح، الذي تستورده بشكل كبير من روسيا والهند، عضوين في البريكس.

وأضاف أن مصر تواجه أيضا مشكلة نقص الدولار، وأنها تحاول التعامل بالعملة المحلية مع بعض الدول، مثل روسيا، التي تعاني هي الأخرى من تدهور قيمة عملتها بسبب الحرب مع أوكرانيا والعقوبات الأمريكية، موضحا أن هذا يساعد على تخفيف الضغط على الاقتصاد المصري.

وأكد الشوادفي أن هناك فرص كبيرة لمصر في البريكس، خاصة في مجال الانفتاح على الأسواق العالمية، وزيادة الاستثمارات في مختلف القطاعات، وتوظيف العمالة المصرية في هذه الدول، وأنه يجب على مصر أن تستغل تواجدها في هذه المجموعة الاقتصادية الهامة، وأن تسوق لنفسها ولمنتجاتها بشكل جيد، لتحقيق الاستفادة القصوى من البريكس.