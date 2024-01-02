خبير مصرفي يكشف مستقبل شهادات الـ25% والبدائل المتاحة للعملاء (فيديو)

تحدث أحمد شوقي، الخبير المصرفي، عن ما ينتظر شهادات الـ25% التي تصدرها بنكي الأهلي ومصر، والتي تعتبر من أعلى الشهادات عائدا في السوق.

وقال شوقي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر قناة صدى البلد، إن الشهادات ستنتهي مدتها قريبا، وأن البنك المركزي سيصدر قرارا بشأن تجديدها أو إلغائها، مشيرًا إلى أن العملاء لن يحتاجوا إلى زيارة البنك للتجديد، بل سيتم ذلك تلقائيا عبر الحسابات المرتبطة بالشهادات.

أضاف شوقي أن العملاء لديهم الخيار في التجديد أو الانسحاب من الشهادات، وأنهم يمكنهم استثمار أموالهم في بنوك أخرى أو في صناديق استثمار تقدم عوائد مغرية، وأن بعض هذه الصناديق توزع الأرباح بشكل دوري وتتنوع مدة الاستثمار فيها، مؤكدا أن عوائد صناديق الاستثمار تفوق 22%، وأنها تعتبر بديل جيد لشهادات الـ 25%، التي قد تختفي من السوق قريبا.