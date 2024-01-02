الثلاثاء 02 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الأوقاف: 18.2% نموا في إيرادات الهيئة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي

وزير الاوقاف
وزير الاوقاف

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن الهيئة حققت نسبة نمو في إجمالي إيراداتها وأرباحها بلغت 18.2 % خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، حيث بلغ إجمالي المتحصلات من إيرادات الهيئة عن الفترة من أول يوليو حتى 31 ديسمبر الماضي مبلغًا وقدره مليارا و199 مليونا و717 ألفا و562 جنيها، بزيادة قدرها 184 مليونا و807 آلاف و616 جنيها، بنسبة تقدر بنحو 18.2% قياسا بما تم تحصيله خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي 2022 / 2023، وبزيادة قدرها 299 مليونا و418 ألفا و302 جنيه، بنسبة قدرها 33.3% عما تم تحصيله خلال نفس الفترة من العام المالي 2021 / 2022.

وقال وزير الأوقاف،، إن إجمالي المتحصلات من إيرادات هيئة الأوقاف المصرية عن الفترة من أول ديسمبر الماضي حتى 31 من نفس الشهر بلغ 220 مليونا و121 ألفا و115 جنيها، بزيادة قدرها 34 مليونا و478 ألفا و761 جنيها، بنسبة تقدر بنحو 18.6% عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام المالي الماضي 2022 / 2023.

وأضاف أن الهيئة حققت سبعة أرقام قياسية، فكانت إيراداتها وأرباحها في أشهر: يوليو وأغسطس وسبتمبر وأكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2023 م في كل منها الأعلى تحصيلًا على الإطلاق في تاريخ الهيئة، وكذلك ما تم تحقيقه في النصف الأول من العام المالي الحالي هو الأعلى تحصيلًا في تاريخ الهيئة.

وزير الأوقاف هيئة الأوقاف المصرية إيرادات العام المالي المتحصلات

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