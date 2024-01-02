مسئولون إسرائيليون: كل قادة حماس على قائمة الاغتيال

قال مسئولون إسرائيليون، اليوم الثلاثاء، إن كل قادة حماس على قائمة الاغتيال، وفقًا لما تناقلته وسائل إعلام محلية.

واغتالت مساء اليوم الثلاثاء، قوات الاحتلال مسئولًا فلسطينيًا كبيرًا في انفجار بالضاحية الجنوبية لبيروت، بحسب تقارير لبنانية.

وتشير تقارير أولية غير مؤكدة إلى أن صاروخًا بدون طيار أصاب سيارة، وأظهر مقطع فيديو منشور على وسائل التواصل الاجتماعي دخانًا أسود كثيفًا يتصاعد من حريق على ما يبدو على جانب الطريق في المدينة، التي تبعد حوالي 175 ميلًا شمال مدينة غزة.

انفجار في لبنان

ويقول مسئولون إن 4 أشخاص قتلوا في الهجوم، من بينهم "مسئول فلسطيني كبير"، بحسب مصادر أمنية لبنانية لـ"رويترز".

وذكرت وكالة أسوشيتد برس، نقلًا عن تليفزيون حزب الله، أن الشخص هو "المسئول الكبير في حماس صالح العاروري".

وبحسب موقع Mapping Philippines Politics، فإن صالح العاروري هو أحد الأعضاء المؤسسين للجناح العسكري لحركة حماس في الضفة الغربية، وكان عضوًا في المكتب السياسي للحركة منذ عام 2010، ويشغل حاليًا منصب نائب رئيسها.

وقالت وسائل إعلام رسمية لبنانية إن الانفجار نجم عن طائرة إسرائيلية بدون طيار. ولم ترد إسرائيل حتى الآن.

وتشير تقارير أولية غير مؤكدة إلى أن صاروخًا بدون طيار أصاب سيارة.

ويظهر مقطع فيديو منشور على وسائل التواصل الاجتماعي دخانًا أسود كثيفًا يتصاعد من حريق على ما يبدو على جانب الطريق في المدينة، التي تبعد حوالي 175 ميلًا شمال مدينة غزة.