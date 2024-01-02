الثلاثاء 02 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

خبراء "إير باص" يُشاركون السلطات الفرنسية واليابانية في تحقيقات حادث طوكيو

اليابان
اليابان

قالت شركة إيرباص، اليوم الثلاثاء، إنها سترسل فريقا من الخبراء لمساعدة السلطات الفرنسية واليابانية في التحقيق في الحادث المميت الذي تعرضت له إحدى طائراتها من طراز A350 في مطار هانيدا بطوكيو.

وأضافت إيرباص أن الطائرة المعنية كانت من طراز MSN 538، وتم تسليمها إلى الخطوط الجوية اليابانية بعد الإنتاج في نوفمبر 2021 وكانت مدعومة بمحركات Rolls-Royce Trent XWB.

جاء ذلك في الوقت الذي ارتفع فيه عدد قتلى الزلزال القوي الذي ضرب اليابان إلى 55 شخصا.

جهود الانقاذ 

 

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وتستمر جهود الإنقاذ للوصول إلى الأشخاص الذين قد يكونون محاصرين تحت المباني المنهارة.
لا يزال بعض سكان المناطق المتضررة يتم إجلاؤهم.

أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK أن عدد القتلى في محافظة إيشيكاوا ارتفع إلى 55 بعد الزلزال المدمر الذي وقع أمس.

وفي السياق ذاته، كتب رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل اليوم: "إن الاتحاد الأوروبي يتضامن معكم ومع أي مساعدة قد تحتاجها اليابان".

وأشاد إد جاليا، الأستاذ ومدير مجموعة هندسة السلامة من الحرائق بجامعة جرينتش، بطاقم طائرة الخطوط الجوية اليابانية التي اشتعلت فيها النيران في مطار هانيدا بعد اصطدامها بطائرة تابعة لخفر السواحل.

تم إجلاء جميع ركاب رحلة الخطوط الجوية اليابانية بسلام.

اليابان إيرباص الخبراء فرنسا

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