التقديم قريبًا.. تفاصيل المسابقة الثانية لـ30 ألف معلم مساعد جديد

كشف الكاتب الصحفي رفعت فياض، مدير تحرير أخبار اليوم، المتخصص في الشأن التعليمي، عن تفاصيل المسابقة الثانية لتعيين 30 ألف معلم مساعد للعام الثالث والتي سيتم فتح باب التقدم لها قريبًا بعد أن أعلن عنها رئيس الوزراء.

وقال فياض، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، عبر قناة صدى البلد، إن هذه المسابقة تأتي في إطار خطة التعاقد مع 150 ألف مدرس خلال 5 سنوات، بهدف سد النقص في المعلمين بالمدارس الحكومية، مضيفًا أنه سيتم في نفس الشهر فتح باب التقدم للمتقدمين الذين لم ينجحوا في الاختبارات السابقة والبالغ عددهم 14 ألفًا، لإعادة اختبارهم في المواد التي رسبوا فيها.

وأشار مدير تحرير أخبار اليوم إلى أنه سيتم البدء في التجهيز لمسابقة شغل 11 ألف وظيفة معلم مساعد فصل بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للعام الثالث، مؤكدًا ضرورة الاهتمام بالتدريب المستمر للمعلمين لمواكبة التطورات الحديثة في هذا المجال.