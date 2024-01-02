الثلاثاء 02 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الاحتلال يزعم السيطرة على مقر الاستخبارات والتحكم التابع لحماس فى غزة

حماس
حماس

زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي، السيطرة على مقر الاستخبارات والتحكم التابع لحركة حماس بمدينة غزة.

 

وكتب في تدوينة عبر منصة إكس، أن قوات الجيش قامت بعملية مداهمة دقيقة للمبنى الرئيسي التابع للموقع الشرقي في مدينة غزة.

 

وادعى أن الموقع الشرقي يشكل مركزًا استراتيجيًا تابعًا لحركة حماس في مدينة غزة، ويحتوي على غرف عمليات لإدارة القتال في قطاع غزة بأكملها.

 

وأشار إلى أن المقر يضم 37 مبنى ويقع في محيط المباني السكنية والمدارس والمستشفيات، وفقًا لادعاءاته.

 

وبحسب مزاعمه، لفت إلى اكتشاف قبو تحكم تابع لحماس، أدار منه قادة المقاومة القتال في قطاع غزة، مُدعيًا أن المجمع تحت الأرضي يقع في عمق حوالي 20 مترًا، ويحتوي على غرفة عمليات كبيرة ومساحات للمكوث طويل المدى خاصة بقادة الجناح العسكري.

 

وأضاف أن القوات عثرت على 5 فتحات أنفاق رئيسية بعمق عشرات الأمتار، والتي تتصل ببعضها البعض لتشكل مسار أنفاق واسع النطاق، يتيح الدخول إلى قبو التحكم والحيز تحت الأرضي.

جيش الاحتلال الإحتلال الإسرائيلي الاحتلال أفيخاي أدرعي حماس

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