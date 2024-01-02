الثلاثاء 02 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

5 شهداء و3 جرحى فى استهداف الاحتلال للهلال الأحمر الفلسطينى

مقر جمعية الهلال
مقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني عن ارتقاء 5 شهداء فلسطينيين و3 جرحى آخرين، جراء استهداف قوات الاحتلال أحد مقرات الهلال الأحمر في مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة؛ وذلك حسب قناة "القاهرة الإخبارية".

وأكدت "الهلال الأحمر الفلسطيني" أن قوات الاحتلال قصفت مقرات الجمعية مرتين متتاليتين، ما أسفر عن ارتقاء شهداء وجرحى جراء قصف الاجتلال.

وقبل قليل، أكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن جيش الاحتلال استهدف الطابق الثامن بمقر الهلال الأحمر في مدينة خان يونس، مشيرةً إلى أن طائرات مُسيّرة تواصل إطلاق النار بمحيط مستشفى الأمل في قطاع غزة.

الهلال الأحمر الفلسطيني الاحتلال خان يونس قطاع غزة القاهرة الإخبارية

مواد متعلقة

حزب الله يعلن استهداف موقع بركة ريشا الإسرائيلى وتحقيق إصابات مباشرة

صفارات الإنذار تدوى فى مستوطنة مسكاف عام شمالى إسرائيل

"القاهرة الإخبارية": إطلاق 10 صواريخ من جنوب لبنان باتجاه موقع السماقة الإسرائيلى

البعثة الأممية لحقوق الإنسان: إسرائيل ستحاسب على جرائمها فى غزة

القاهرة الإخبارية: فرنسا تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن.. والجزائر للمجموعة العربية

الهلال الأحمر الفلسطينى: شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال أحد مقارنا بخان يونس

القاهرة الإخبارية: ظهور أعراض "صدمة المعركة" على 1600 من جنود الاحتلال

القاهرة الإخبارية: نتنياهو يرفض عودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة

الأكثر قراءة

عاجل.. أمطار وضباب.. "الأرصاد" تعلن عن توقعاتها لطقس غدٍ الأربعاء

حزب الله يعلن استهداف موقع بركة ريشا الإسرائيلى وتحقيق إصابات مباشرة

كيف اشتعلت الطائرة اليابانية أثناء هبوطها؟.. أكاديمى يوضح

"طعنة في الصدر".. أول صور لشاب قُتل على يد جاره في بولاق الدكرور

انسحاب الاحتلال وإعادة الإعمار.. "الجهاد الإسلامى" تكشف تفاصيل الورقة المقدمة لمصر

بداية من الغد.. تغيير مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

عام فشل إسرائيل

ماجد حبته

سنة مصر والبريكس الأولى

عبدالوهاب داود

حلو وكداب.. دع الموبايل وابدأ الحياة

أحمد بهاء الدين شعبان

"مصر القوية" فى مواجهة التحديات والتهديدات (1)

لواء. محسن الفحام

عام جديد من التحديات والإنجازات

محمود خليل

«الدخان».. وفرمان «اليدكشى»

وائل لطفي

هرتلات صهيونية

ماجد حبته

سنة كبيسة فعلًا!

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

كيف يعمل وزير الشئون الاستراتيجية الإسرائيلى "رون ديرمر" على التقارب مع واشنطن؟

كتائب القسام تستهدف ميركافا إسرائيلية شرقى مخيم البريج وتقتل 15 من جنود الاحتلال

صدمة لنتنياهو.. المحكمة العليا الإسرائيلية تلغى قانونًا يحد من إشرافها على الحكومة والوزراء