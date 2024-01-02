5 شهداء و3 جرحى فى استهداف الاحتلال للهلال الأحمر الفلسطينى

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني عن ارتقاء 5 شهداء فلسطينيين و3 جرحى آخرين، جراء استهداف قوات الاحتلال أحد مقرات الهلال الأحمر في مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة؛ وذلك حسب قناة "القاهرة الإخبارية".

وأكدت "الهلال الأحمر الفلسطيني" أن قوات الاحتلال قصفت مقرات الجمعية مرتين متتاليتين، ما أسفر عن ارتقاء شهداء وجرحى جراء قصف الاجتلال.

وقبل قليل، أكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن جيش الاحتلال استهدف الطابق الثامن بمقر الهلال الأحمر في مدينة خان يونس، مشيرةً إلى أن طائرات مُسيّرة تواصل إطلاق النار بمحيط مستشفى الأمل في قطاع غزة.