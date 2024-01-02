البعثة الأممية لحقوق الإنسان: إسرائيل ستحاسب على جرائمها فى غزة

استنكر الدكتور هيثم أبو سعيد، رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، تبرير أي اعتقالات تعسفية ينفذها الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين.

وأضاف رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الاتفاقات الدولية حفظت حقوق المعتقلين إلا أن الاحتلال الإسرائيلي انتهك المواثيق الأممية، مؤكدًا أن المحاكمات ستأتي وإسرائيل ستُحاسب على جرائمها في قطاع غزة.

وأوضح رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، أن محكمة العدل الدولية بدأت عملها بشأن التحقيق في الجرائم الإسرائيلية.

وأكد رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، أنه خلال الفترة المقبلة سيتم تقديم دعاوى كثيرة أمام المحاكم الدولية بشأن الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة.